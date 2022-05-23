上海浦东重点生产企业复工复产超1100家
2022年05月23日09:23 | 来源：新华社
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新华社上海5月22日电（记者杨有宗）记者22日从上海市浦东新区获悉，浦东新区企业复工复产持续推进，截至目前，在生产重点企业已超1100家，在厂总人数约13.8万人。
张江创新药产业基地是上海五个特色生物医药产业园区之一，复星凯特是园区首批复工复产的企业。4月下旬以来，复星凯特工厂严格落实封闭管理要求，划定最小生活、工作单元，实施生产区、生活区、公共空间分类管理。目前，企业产能已恢复到疫情前的50%左右。
据浦东新区科经委介绍，目前，浦东新区已有204家生产类外资企业复工复产，产能达到疫情前的30%以上。西门子医疗等企业产能恢复到疫情前的80%以上，巴斯夫、ABB等企业产能恢复至70%左右。
据悉，浦东新区还将密切关注外资龙头企业产业链上的重要中小企业复工复产。浦东新区数据显示，1至4月，浦东新区累计完成规上工业总产值3546.63亿元。
(责编：王震、陈键)
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