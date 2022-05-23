新华社太原电（记者吕梦琦、许雄）“西煤东运”大动脉大秦铁路20日全面完成今年首次集中检修。

10时，沿线不同区段停轮的25列2万吨重载列车同时启轮。这条从山西大同开往河北秦皇岛的运煤专线恢复正常运力，将全力保障煤炭供应，迎接即将到来的夏季用电高峰。

看到隔离网另一侧长达2.6公里的列车疾驰而过，50岁的线路养护人员王进长舒了一口气。

“我们连续作战20天，圆满完成了集中检修任务。”他说，“很高兴为保供迎峰出份力。”

大秦铁路始建于1985年，是我国境内首条双线电气化重载铁路，也是“西煤东运”当之无愧的第一大动脉。

中国铁路太原局集团有限公司调度值班主任张启说，大秦线煤炭运量占全国铁路煤炭总运量的近1/5，去年运煤4.21亿吨，用户群涵盖国内上万家企业，辐射26个省、自治区、直辖市。

因承担全国能源保供的重要任务，今年大秦铁路春季集中检修比往年推迟了一个月。

该集团公司施工办负责人刘恩说：“这次集中检修从往年的25天压缩至20天，施工项目却更多，参加人数达到近年最多的2万人。”

此次大秦铁路集中检修在每天7时至10时进行，同时保证每天运煤量仍超100万吨。

“我们近两个月的港口周转量没有明显波动。”中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司调度中心主任郭宾说，随着国内多地疫情陆续得到有效控制，复工复产和迎峰度夏即将到来，能源需求预计将开始抬升。

气象预报显示，国内多地迎来入夏第一轮高温天气，未来几日局地最高气温将达35摄氏度。

“当前国际煤价持续高企，叠加夏季用电量增加，都凸显了能源保供的重要性。”张启说，“大秦铁路集中检修完成后，日运量将很快恢复至130万吨高位，确保迎峰度夏。”

(责编：王震、陈键)