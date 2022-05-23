人民网北京5月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-4月份，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势平稳，软件业务收入保持两位数增长。1-4月份，我国软件业务收入27735亿元，同比增长10.8%，增速较一季度回落0.8个百分点。

软件业务收入增长情况。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

数据显示，1-4月份，软件业利润总额2785亿元，同比下降1.4%，降幅较一季度收窄2.5个百分点。同时，软件业务出口增长持续放缓。1-4月份，软件业务出口160亿美元，同比增长3.6%，增速较一季度回落0.7个百分点。其中，外包服务出口同比增长20.0%；嵌入式系统软件出口同比下降13.3%。

2021年和2022年1-4月份软件业分类收入占比情况。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

在软件产品收入方面，1-4月份，软件产品收入7094亿元，同比增长10.5%，增速较一季度提高0.7个百分点，占全行业收入的比重为25.6%。其中，工业软件产品收入698亿元，同比增长12.2%。信息技术服务收入增速稳中有落。1-4月份，信息技术服务收入17999亿元，同比增长12.3%，增速较一季度回落1.4个百分点，在全行业收入中占比为64.9%。其中，云计算、大数据服务共实现收入2879亿元，同比增长9.0%，占信息技术服务收入的比重为16.0%；集成电路设计收入797亿元，同比增长16.3%；电子商务平台技术服务收入2512亿元，同比增长18.8%；工业互联网平台服务收入同比增长19.4%。

此外，信息安全产品和服务收入较快增长。1-4月份，信息安全产品和服务收入442亿元，同比增长12.4%，增速较一季度回落0.5个百分点。嵌入式系统软件收入增速小幅提升。1-4月份，嵌入式系统软件收入2200亿元，同比增长0.5%，增速较一季度提高0.2个百分点。

分地区来看，东部地区软件业务收入增长趋稳，西部地区增势突出。1-4月份，东部地区完成软件业务收入23100亿元，同比增长9.9%，增速较一季度回落0.8个百分点；中部地区完成软件业务收入1020亿元，同比增长16.0%，高出全行业整体增速5.2个百分点；西部地区完成软件业务收入3101亿元，同比增长17.6%，高出全行业整体增速6.8个百分点；东北地区完成软件业务收入515亿元，同比增长1.6%，增速较一季度回落0.8个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为83.3%、3.7%、11.2%和1.9%。

2022年1-4月份软件业分地区收入增长情况。图片来源：工业和信息化部运行监测协调局

主要软件大省业务收入占比收缩。1-4月份，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、浙江省和山东省软件收入分别为6031亿元、5371亿元、3823亿元、2285亿元和2102亿元，分别增长12.6%、8.2%、8.5%、3.3%和17.5%，五省（市）软件业务收入合计19612亿元，占全国70.7%，占比较去年同期回落0.6个百分点。

中心城市软件业务收入平稳增长，利润降幅收窄。1-4月份，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入14387亿元，同比增长8.3%，增速与一季度持平，占全国软件业务收入比重为51.9%，占比较一季度提高0.1个百分点。实现利润总额1462亿元，同比下降8.0%，降幅较一季度收窄3.9个百分点。其中，宁波、济南、青岛、武汉、广州、厦门、大连和成都等8个城市业务收入增速超过全行业整体增速。

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