人民网北京5月23日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告（2022年第4号），提出了哄抬煤炭（国产动力煤，下同）价格行为的具体表现形式，明确煤炭生产经营企业不得通过向关联方转售，再由关联方大幅度提高价格出售煤炭。

国家发展改革委举例称，陕西煤炭（5500千卡，下同）出矿环节中长期交易价格的合理区间上限为520元/吨。当地某煤炭企业与其控股的贸易公司签订一份煤炭中长期合同，约定以450元/吨的出矿价格供货，但该贸易公司随后以550元/吨的出矿价格将该批煤炭销售给电厂，售价超出当地出矿环节中长期交易价格合理区间上限，一般可视为存在涉嫌哄抬价格行为。

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