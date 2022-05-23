人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，随着上海市疫情防控形势总体稳中向好，正进入常态化防控转换阶段。5月22日起，上海市首批4条轨道交通和273条地面公交线路恢复运行。地铁运营时段均为每日7时到20时，行车间隔约为20分钟，地面公交主要服务于机场、火车站、三甲医院和各区中心医院，结合当前疫情形势以及对出行需求的预测，适时优化线路班次间隔。

据介绍，22日起，上海轨道交通3号线、6号线、10号线、16号线4条地铁线路107座车站恢复运营。为方便离沪旅客有序转乘虹桥火车站早班高铁，23日起，上海地铁10号线在首班车前增开3列前往虹桥火车站方向的加班车。

从5月中旬开始，上海地铁已经分阶段组织全网络进行跑车验证和压力测试，磨合、验证关键设备状态，对封闭管理条件下的运维人员进行生产演练，保障各系统工况稳定，具备随时恢复运营能力。

作为首批恢复营运的公交线路，巴士五公司46路发车间隔40分钟，站点管理员每4小时对站点公共设施和调度室内环境进行消毒，车辆严格执行一程一消毒，并保持开窗通风。巴士五公司一车队党支部副书记邵栋坤告诉记者：“我们根据行业工作指引提醒乘客候车时需保持距离，全程佩戴好口罩，配合驾驶员出示健康码，并主动扫描场所码等。”

为兼顾防疫和市民乘车便利，做好“一车一码、一站一码”工作，公交集团除了在所有终点站和车厢内张贴“场所码”以外，还在营运线路中途站的55寸屏、墨水屏上张贴了“场所码”，方便市民提早扫码乘车。部分线路起点站安排了现场管理人员，引导市民扫码乘车。

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