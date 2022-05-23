人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

一车一码、一站一码 上海公共交通逐步恢复运行

2022年05月23日13:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，随着上海市疫情防控形势总体稳中向好，正进入常态化防控转换阶段。5月22日起，上海市首批4条轨道交通和273条地面公交线路恢复运行。地铁运营时段均为每日7时到20时，行车间隔约为20分钟，地面公交主要服务于机场、火车站、三甲医院和各区中心医院，结合当前疫情形势以及对出行需求的预测，适时优化线路班次间隔。

据介绍，22日起，上海轨道交通3号线、6号线、10号线、16号线4条地铁线路107座车站恢复运营。为方便离沪旅客有序转乘虹桥火车站早班高铁，23日起，上海地铁10号线在首班车前增开3列前往虹桥火车站方向的加班车。

从5月中旬开始，上海地铁已经分阶段组织全网络进行跑车验证和压力测试，磨合、验证关键设备状态，对封闭管理条件下的运维人员进行生产演练，保障各系统工况稳定，具备随时恢复运营能力。

作为首批恢复营运的公交线路，巴士五公司46路发车间隔40分钟，站点管理员每4小时对站点公共设施和调度室内环境进行消毒，车辆严格执行一程一消毒，并保持开窗通风。巴士五公司一车队党支部副书记邵栋坤告诉记者：“我们根据行业工作指引提醒乘客候车时需保持距离，全程佩戴好口罩，配合驾驶员出示健康码，并主动扫描场所码等。”

为兼顾防疫和市民乘车便利，做好“一车一码、一站一码”工作，公交集团除了在所有终点站和车厢内张贴“场所码”以外，还在营运线路中途站的55寸屏、墨水屏上张贴了“场所码”，方便市民提早扫码乘车。部分线路起点站安排了现场管理人员，引导市民扫码乘车。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
一车一码、一站一码 上海公共交通逐步恢复运行
　　人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，随着上海市疫情防控形势总体稳中向好，正进入常态化防控转换阶段。5月22日起，上海市首批4条轨道交通和273条地面公交线路恢复运行。…
上海市崇明生态环岛防汛工程正式复工
　　崇明生态岛环岛防汛提标二期工程正式复工。受访方供图 人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，5月21日，三航局承建的崇明生态岛环岛防汛提标二期工程施工3标完成159方混凝土浇筑施工，标志着项目正式复工复产。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部