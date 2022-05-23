崇明生态岛环岛防汛提标二期工程正式复工。受访方供图

人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，5月21日，三航局承建的崇明生态岛环岛防汛提标二期工程施工3标完成159方混凝土浇筑施工，标志着项目正式复工复产。此次复工共计投入208名施工作业人员，挖机25台。

作为上海市第一批复工“白名单”内的市重大工程，该工程项目部积极筹备，梳理、编制了疫情防控复工复产施工方案、常态化疫情防控方案、安全生产方案、防台防汛应急预案及涵闸度汛节点实施方案等5个方（预）案，将原先20个工人生活区缩减至10个“封闭式”集中生活区，实现人员与外界完全隔离。同时，积极对接属地政府，办理物资材料运输车辆通行证35张，采用“视频+现场”模式，开展全员三级安全教育、复工复产前防疫安全交底、技术交底、防疫消毒、防护和应急演练，并针对“6.30”涵闸通水节点工期目标，倒排施工计划，做到“一闸一案”，为复工复产全力做好准备、保障工作。

据介绍，本工程为上海市重大水利工程，位于上海市崇明区中部，起点为崇明区上海船厂，终点为崇明区四滧港，途径竖新镇、堡镇，主要包括新建7座防汛闸门，改造堤防长度约12千米，堤顶道路沿线内侧土路肩及内坡接高段新建绿化，沿线滩涂修复及道路附属设施，并同步实施景观提升工程等。

项目建成后，崇明海塘防洪标准将由100年一遇提升至200年一遇，极大提升该段岸线的防汛能力。项目结合地方风貌特色，沿江布点建设湿地公园、滨江公园等适合市民休憩、交流、活动的公共空间，打造“长江百里生态秀带”美景，承担自行车赛、长江马拉松赛等体育赛事，对推进崇明世界级生态岛建设具有积极意义。

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