人民网记者 夏晓伦

“我是云南的，云南怒江的，怒江泸水市，泸水市六库，六库傈僳族，傈僳族是这样叫，乌鸦叫做阿南，青蛙叫做欧巴……”近段时间，短视频“我是云南的”火遍网络。

据报道，“我是云南的”原视频是蔡金发与蔡金海兄弟二人于2年前拍摄的，今年偶然刷到后再次拍摄并发布而走红。

5月份以来，该视频引发全国网友争相模仿，大家纷纷用这种“魔性”的方式来推广自己的家乡，在各大短视频平台刷屏，甚至还延伸到“博物馆来上分”“高校来上分”等等。

值得一提的是，在今年的5月18日，国际博物馆日，三星堆的“明星宝贝们”也申请出战，为四川上分：我们是中国的，中国四川的；四川三星堆，来头可大了；颜值不摆咯，眼睛乖惨咯，发型帅呆咯，衣服好称头；三千年，睡告告；新生活，好撇脱……

对此，有关业内人士分析认为，互联网传播空间呈现出来的新态势，成为各地“借船出海”的新风口。

记者了解到，蔡金发是云南怒江人，傈僳族，现在与弟弟在浙江湖州市的工地当架子工，他从16岁开始外出打工至今。随着短视频的兴起，兄弟俩的生活也发生着改变，尤其是这波“上分”以来，他们的家乡也被网友所关注。

在短视频平台快手的直播首秀，兄弟二人和网友们聊起了打工经历和这首歌的幕后故事，同时还带来家乡的才艺，为大家讲解家乡的习俗和美丽风景，收获了超1277万人观看。如今，每天下班吃完饭后，他们会和网友们直播唠会嗑，他们的快手账号粉丝量也迅速突破了100万。

如何借助新兴的传播方式为家乡代言？以“我是云南的”为例，一方面，拥有丰厚历史文化底蕴、地域特色产品的云南，不一定要投入庞大的资源用于传统的媒体平台，而是可以运用大众化、低门槛的短视频平台；另一方面，由于不受工作场所、制作成本、所在地点等限制，只要是货真价实的“本地通”，就可能以每人一只麦克风的方式，让云南特色传遍天下。

上述人士还认为，当前，借助普惠的流量分发机制，短视频平台让更多普通人被看见、被关注。以快手为例，其坚持的“平等普惠、真实向善”的价值观与底层逻辑，让流量更公平地分配，让绝大多数普通人拥有表达空间，更多地被关注。不同个体的多元化、差异性、态度和价值观得以在同一舞台出现，这也促成了平台丰富多元的内容。

但同时也有专家提醒，一些地方借助高曝光率的短视频，逐渐地热起来、火起来，随之而来的紧迫问题就是：如何让短视频之火，真正为当地的乡村文旅产业增温加热，需要各地更加认真的对待。

(责编：王连香、高雷)