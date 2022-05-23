原标题：两款汽油新车上市，江西五十铃“510铃聚日”惊喜不断

5月10日，江西五十铃第三届“铃聚日”以云直播的形式与铃粉们相见，江西五十铃于现场发布“柴汽并举”战略，并推出全新铃拓GANK、mu-X牧游侠QUARK汽油产品。

此外，江西五十铃携手《中国国家地理》杂志开展的“牧行万里，探知神州”联合科考活动第五季即将拉开大幕，新一季将以#巡礼“国家公园”#为主题。

柴汽并举布局汽油车市场

2021年江西五十铃销量同比增长26%，全年终端销量迈上5万台阶，累计销量突破20万，值得一提的是柴油机的运用已覆盖皮卡、SUV、轻卡等多种品类，广受用户认可。如今进入全新赛道，江西五十铃开启“柴汽并举”战略新实践，布局创新空间、聚合新业态价值链、承载多元用户需求，积极推动战略与市场、用户的多对一承接，促使品牌向多品类细分市场精准发力。

日本五十铃将继续保持合作，不断投入最新技术与产品，支持江西五十铃，同时对江西五十铃实施了整车驾评，使得车辆的品质和性能符合世界品牌“五十铃”的要求。而铃拓GANK和mu-X牧游侠QUARK作为“柴汽并举”元年的新品，将为用户带来新价值、新体验、新期待。

巡礼“国家公园” 第五季联合科考路线公布

“牧行万里，探知神州”联合科考活动第五季以#巡礼“国家公园”#为主题，甄选了三条经典路线，西起素有“万宝山”之称的祁连山，南至“海南屋脊”海南热带雨林，探寻物种遗传基因，揭秘珍贵自然遗产，用行动去诠释人类永无止境的求知精神。

第一站大熊猫国家公园，走进王朗自然保护区，探索川西北生灵秘境；进入白马藏族，体验远古氏族后裔的古老神秘文化；探秘唐家河自然保护区，夜行生物观察。第二站祁连山国家公园，穿越“第五无人区”德令哈-哈拉湖无人区，探寻岗纳楼冰川，考察我国首幅银河结构图诞生故事；走进昌马镇，前往疏勒河故道，沿古丝绸之路重寻敦煌文化发源，在昌马石窟体验河西走廊早期石窟艺术；深入盐池湾保护区，帮助建立生态影像数据库；前往透明梦珂冰川，开展冰川科察活动。第三站海南热带雨林国家公园，在国境之南，寻找“中国的亚马逊”，探秘热带雨林的生物多样性。

(责编：董童、李源)