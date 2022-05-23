原标题：ICT 服务，一站就Go！新华三商城开创ICT服务新模式

5月20日，紫光股份旗下新华三集团打造的ToB、ToG 的ICT全栈式商城正式上线，打通用户、合作伙伴、原厂三者之间的通路，为中小企业提供原厂直营的一站式ICT服务，提供7x24小时的全流程技术咨询服务，用户和合作伙伴都可以根据自身需求快速对接原厂，减少中间流程。

传统的ICT商业模式，原厂需通过中间渠道到达末端渠道和最终用户，通路复杂、模式单向性，最终用户和下层渠道缺少直达原厂的通路。一方面，没有系统化的指导，中小企业难以快速完成企业的数字化升级，另一方面，由于中小客户和区域级的合作伙伴数量多、分布广，原厂也较难直接覆盖并提供更优质的服务。

新华三商城上线发布会上，紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛提到：“作为一家长期耕耘在ICT领域的企业，新华三在过去的发展历程中，始终以赋能百行百业数字化转型为己任，与广大客户、合作伙伴携手共赢。为了一站式解决广大中小企业客户和合作伙伴在获取ICT服务时的一些问题，我们以原厂直营开创ICT服务新模式，打造了To B、To G全栈式线上商城。”

新华三商城将缩短传统ICT商业链路，打造用户、合作伙伴与原厂协同合作、直接交互的数字化平台。通过商城，中小企业客户、中小合作伙伴都可以直接与原厂建立连接，采购产品和数字化解决方案并得到专业的技术指导咨询，减少沟通流程，方便、快捷地获取原厂品质的产品和服务。

与传统电商平台的服务大多聚焦在硬件产品、软件产品和公有云不同的是，新华三商城在提供软硬件产品之外，还提供了ICT场景化解决方案，并精心挑选众多合作伙伴的优质产品及服务，合力打造了“商城智选”功能，为客户提供新华三智选联合ISV解决方案。同时，新华三商城打造一站式服务平台，为用户、合作伙伴提供系统交付、技术服务、技术支持、金融服务、知识赋能等系统性、多元化的服务，完成ICT服务模式的全新升级 。

依托于数字化解决方案的累积与技术实力的沉淀，正式上线的新华三商城所呈现的各项功能板块将为用户和合作伙伴提供更便捷、高效的商城服务体验。新华三集团副总裁、商业BG总裁王鑫介绍：“基于新华三数十年对行业的理解和深耕，以及全系列一万多款产品，新华三商城已经整合了横跨政府、教育、医疗、企业等行业，诸如数字乡村、智慧教育、智慧医疗、智慧园区等50余个场景、300多个常用解决方案，供客户参考使用。”

对于不同的解决方案，商城还提供大中小型、标准配置/高性能配置的设计模型选择，同时贴心的提供了方案建议书、报价单、拓扑图等下载服务。对于有技术能力的新华三认证合作伙伴，商城的配置器功能可以协助伙伴根据实际需求自主扩展方案设计。

在交付服务侧，客户可以自由选择由原厂直服或原厂派单的网格服务商服务。新华三商城的技术客服团队、新华三总部技术专家团队、落地在一线SE团队组成了实时线上、线下立体式技术咨询、方案设计、现场工勘、样机提供服务团队，以响应客户在商城提出的每一个方案需求和技术问题，让方案更贴近需求、服务更人性化、设计更具有性价比。同时，依托于新华三服务大中台，新华三商城统一调动400多个网格服务商体系资源，触达县市乡村，为客户提供7x24小时的贴身服务。新华三商城致力为用户和合作伙伴提供透明化、数据化、高效化的全流程服务体验，将采购流程化繁为简的同时，提供原厂的品质保障。

为满足多元化的客户需求，解决中小企业客户融资难、贷款难的问题，新华三与多家金融服务提供商合作，提供包括第三方金融额度在内的多种支付工具，用户在提交付款阶段，可以直接使用金融额度付款。同时还在商城中提供紫光数码、佳都金服等总代金融服务，供有需求的客户选择。

平安商业保理有限公司副总经理肖峰对此表示，“平安保理已与新华三商城达成合作，未来将为商城提供金融服务，使中小企业等客户能享受到更普惠、更智能的专属配套服务。”

新华三商城在设计和建设之初，充分考虑到如何利用数字化手段赋能2万多家生态合作伙伴。新华三商城启动了“H3C地市/网格授权服务合作伙伴”发展计划，招募和培训更多的落地服务商，携手完成“最后一公里交付”，更高速、快捷的服务末端客户。赋能生态，也是新华三作为生态链主企业的社会责任和义务。

在新华三商城的智选店铺板块，新华三的生态合作伙伴入驻销售联合解决方案。浙江齐智信息技术有限公司总经理吴俊作为解决方案伙伴代表提到将聚焦数字乡村发展，与新华三合作在浙江省余东村应用“未来乡村一体机”，服务“数字党建”“数字产业”“数字治理”和“数字服务”四个标准化乡村场景，助力乡村振兴发展。

随着新华三商城的正式上线，中小客户和合作伙伴将通过商城，体验到全流程透明、高效、便捷的一站式ICT服务。未来，新华三集团将持续优化、丰富商城的功能与内容，将H3CMALL打造成为面向To B、To G行业，产品全、解决方案丰富、服务与交付高效的线上商城，使其成为客户与合作伙伴最值得信赖的ICT服务平台，全面赋能百行百业数字化转型，引领行业变革新航向。

(责编：曹淼、李源)