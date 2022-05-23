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聚焦重点人群  健全多层次医保体系

浙江省医疗保障局局长  林仁方
2022年05月23日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　建设更高质量、更加公平、更可持续、更有效率的医疗保障体系，是共同富裕的必然要求。浙江始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委、省政府统一部署，在扎实推动共同富裕道路上积极探索，取得了一些实践经验。

　　积极探索构建多层次医疗保障体系。浙江坚持以制度建设为主线，加快推进制度成熟定型。持续巩固扩大覆盖面，加强兜底保障机制建设。不断健全多层次医疗保障体系，全省域推动建立了普惠型商业补充医疗保险。坚持统筹需要和可能，确保基金运行安全和制度长期可持续。

　　探索加强“共富型”医保政策供给。浙江聚焦重点人群，增加医保政策供给，助力打造“浙里康养”“浙有善育”金名片。医疗保障待遇向老年人适当倾斜，减轻育儿家庭负担，同时深化长期护理保险制度试点，更好地保障失能人员权益。

　　协同推进医药服务供给侧改革。深化医保支付方式改革，率先在全国全省域实施住院按疾病诊断相关分组（DRG）付费；开展药品医用耗材集中带量采购改革，深化医疗服务价格改革，建立动态调整机制。

　　持续优化公共服务能力。加快推进医保数字化迭代升级，实现医保事项全领域全时域“网上办”。在强化法治保障方面，出台了《浙江省医疗保障条例》。全力支持常态化疫情防控，持续降低核酸检测、抗原检测价格，有效减轻防控成本。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）
(责编：罗知之、陈键)

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