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全面深化改革  推动共同富裕

浙江大学共享与发展研究院院长  李  实
2022年05月23日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　共同富裕是一个长远目标，也是一个高标准目标。进入新发展阶段，不论是“做大蛋糕”，还是“分好蛋糕”，都需要通过深化改革实现高质量发展。

　　首先是深化收入分配制度改革，构建更加完善的收入分配制度。在初次分配领域，一方面要处理好国民收入在政府、企业、居民之间的分配关系，进一步提高居民收入。另一方面，要加快生产要素市场的改革，建立一个更加完善的生产要素市场，建立各种要素报酬分配的微观机制。

　　其次是在二次分配领域，要加大政府再分配的作用。通过加大政策手段的力度来调节收入分配，缩小收入差距。除了税收外，转移支付作为一种缩小收入差距的有效政策手段，应该发挥更大作用。特别是加大对低收入人群和困难群体的转移支付力度，如提高农村老年人的养老水平、实行低收入家庭的儿童补助的政策。

　　再次是土地制度改革。通过深化农村土地制度改革，激活农村闲置的土地资源，促进农村的非农产业更大发展，带动农村的服务业发展，从而会吸引更多的资本和人才进入农村，带动农村公共服务业的发展，形成农村发展的一种良性循环，为乡村振兴提供助力。

　　这些方面的改革都涉及深层次制度问题，需要统筹谋划，扎实推进。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）
(责编：罗知之、陈键)

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