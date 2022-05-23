增强产业活力 彰显央企担当
2022年05月23日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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保利发展控股集团立足国资央企定位，30年来始终坚决贯彻党的要求、落实国家战略，通过发展产业链、拉动就业、推动城市发展等，为推动共同富裕努力。
围绕美好生活，让城市焕发新活力，让人民更有幸福感。保利发展聚焦空间、服务、运营“三个提升”，通过城市更新，不断增强区域产业活力和消费动力，实现多方收益共享、长期共赢；通过局部拆建、功能置换等微改造，盘活公共空间、运营碎片化资产；通过长租公寓、人才公寓等保障性租赁住房，助力新市民、年轻人在大城市顺利“扎根”；通过机构—社区—居家“三位一体”健康养老模式，实现高质量的“老有所养”。保利发展在全国建设超过130个城市更新项目，台州凤起未来社区入选浙江省共同富裕试点项目，在温州市打造未来社区天樾玺项目，嘉善银福苑成为公建民营的养老产业标杆。
围绕社会基层治理，构建共建共治共享平台，助力城镇乡村协调发展。保利发展以2016年服务西塘古镇为起点，逐步在浙江省内为嘉善八镇（街道）、嘉兴南湖街区、衢州北门街文化街区和四省边际医院、江山市贺村镇等乡镇提供服务保障，并连续举办3届中国镇长论坛，探索新型城镇化公共服务管理模式。
《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）
(责编：罗知之、陈键)
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