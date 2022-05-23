坚持共创共享 探索富民新路
2022年05月23日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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民营企业既是共同富裕进程的见证者、受益者，也是参与者、推动者。正泰集团积极探索可借鉴、可推广的共同富裕路径，为示范区建设贡献力量。
一是打造产业链命运共同体，带动上下游企业做强做大。目前，正泰已凝聚起2万家产业链上下游供应商、经销商和销售网点。进入新发展阶段，正泰将赋能行业智能化升级，持续提升品质、产值与经济效益，带动产业链上下游中小微企业协同发展。
二是积极打造价值共享文化。我们实施“双培计划”，把能人培养成股东，把股东培养成能人；推进全国销售网点实施股份合作改制，变网点经销商为股东合伙人，把价值共享延伸至产业链上下游。
三是探索光伏富民新路，助推生态增美、农民增收。正泰发展沙光互补、渔光互补、农林光互补、户用光伏等“光伏+”新模式，助力实现共同富裕。目前，正泰已建成逾60万户屋顶光伏电站，每年为农村家庭户均增收1000—3000元，为农村提供就业岗位5万余个。
四是打造产业孵化平台，助力创业创新。正泰目前已在多地投资建设科技创新孵化园；成立创投基金，帮助解决创业者资金问题。发挥龙头企业作用，支持创业团队解决品牌、市场、运营管理等问题。
《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）
(责编：罗知之、陈键)
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