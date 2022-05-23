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打造示范工程  优化金融服务

浙商银行股份有限公司党委书记  陆建强
2022年05月23日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　在高质量发展中促进共同富裕，是以习近平同志为核心的党中央立足新发展阶段、着眼我国社会主要矛盾变化作出的重大决策。金融工作必须胸怀“国之大者”，在推动共同富裕中承担更大的责任。

　　一是要勇于担当责任。金融机构要抓住推动共同富裕示范区建设的发展机遇，积极践行金融供给侧结构性改革。

　　二是要立足于解决发展的不平衡不充分问题。以共同富裕为价值导向的金融，要向资源配置均衡化的方向发展，重点服务与学校、医疗等基础设施建设相关的民生经济，重点关注小微企业、乡村振兴等领域，持续推进数字化转型助力普惠金融发展。

　　三是要更好发挥功能性、基础性、保障性、公益性作用。在推动共同富裕的背景下，金融机构需要履行更多社会责任，提供更多公共服务，充分支持经济社会发展。

　　浙商银行致力于服务民生、就业、医疗、教育、小微企业、个体工商户等共同富裕重点领域，打造助推高质量发展金融示范工程等，争取2025年末浙江省内融资服务总量余额超1万亿元，成为金融支持浙江共同富裕示范区建设的标杆银行。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月23日 11 版）
(责编：罗知之、陈键)

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