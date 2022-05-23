中国国际发展知识中心主任 赵昌文

浙江省高质量发展建设共同富裕示范区开局良好，特别是在建立推动共同富裕的体制机制和政策框架上积极探索，提出要推动“发展型”制度政策加快向“共富型”跃升转变。为此，需要从以下3方面重点发力。

贯彻新发展理念，在高质量发展中促进共同富裕。探索“共富型”制度政策，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，把推动高质量发展放在首位。不仅要推动经济持续稳定发展，而且要提高经济效率和发展效能，使推动高质量发展的过程成为解决发展不平衡不充分问题的过程，成为不断满足人民日益增长的美好生活需要的过程。

推动形成公正合理的收入分配格局。要提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。加大税收、社保、转移支付等的调节力度并提高精准性，充分发挥再分配的作用。完善兜底救助体系，兜住基本生活底线。

改革创新促进共同富裕的评估体系。对评估体系尤其是对领导干部的考评体系进行改革创新十分重要。在打赢脱贫攻坚战中，我们将考评体系由侧重考核地区生产总值转为主要考核脱贫成效，为脱贫攻坚取得全面胜利提供了有力支撑。我们要用好考评体系这个指挥棒，引导领导干部树立正确政绩观，激发地方干事创业的积极性。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）

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