浙江省农业农村厅厅长 王通林

习近平总书记指出：“促进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”浙江聚焦“富民、强村”，坚持以集体经济为核心，全面推进强村富民乡村集成改革，推动“发展型”制度政策向“共富型”跃升转变，高质高效促进农民农村共同富裕。

聚焦“富民”，打好“标准地改革+农业‘双强’”组合拳，以农业标准地改革为牵引，提高农业规模集约经营水平。打好“宅基地改革+乡村建设”组合拳，以农村宅基地制度改革为牵引，统筹推进乡村建设与乡村经营，盘活农民闲置农房和闲置宅基地。培育发展“十业万亿”乡村产业，实现农民在家门口增收致富。

聚焦“强村”，打好“市场化改革+集体经济”组合拳，深化集体经济市场化改革和股份制改革，联动农村集体经营性建设用地入市改革。创新“强村公司”“飞地抱团”“片区组团”等机制。同时，坚持将数字化改革贯穿其中，形成“数字化改革+强村富民”组合拳。

在推进强村富民乡村集成改革过程中，坚持党建统领，把党的全面领导贯穿集体经济发展全过程。坚持数字赋能，打造“浙农富裕”数字化应用。坚持市场导向，大力发展乡村产业。

未来，浙江将坚持优化生产关系和创新生产力协同，突出变革重塑、数字赋能，打好强村富民乡村集成改革4套组合拳，努力打造高质量发展建设共同富裕示范区标志性成果。

《 人民日报 》（ 2022年05月23日 10 版）

(责编：罗知之、陈键)