近些年来，新一代信息技术应用不断为各行各业注入新活力，在由数据、算力、算法三者共同构成的数字经济循环系统，成为推动产业升级的重大突破口和经济高质量增长的重要引擎。而“算力”作为数字经济的核心生产力，如何更好的赋能数字经济发展则成为政产学研等各界关注的重点。今年两会热议的“东数西算”工程，便提出对全国的算力布局进行统筹规划，在基础算力、智能算力、超算算力三方面提升我国的综合算力。

在近期举办的英特尔On产业创新峰会上，英特尔CEO帕特·基辛格谈到，无处不在、多维架构的异构算力将流淌进社会生活的每个角落，并与人工智能、无所不在的计算、无处不在的连接、从云到边缘的基础设施这四大超级技术力量一起改变人类生活的方方面面。

面对我国数字经济发展对算力扩展的整体需求，英特尔长期致力于通过技术革新推进智能计算。在本次英特尔On产业创新峰会上，英特尔针对基础算力、智能算力、超算算力三方面算力需求进行创新，发布了相关数据中心、人工智能等领域的最新软硬件成果，为企业用户面临的工作负载挑战，以及千行百业的数字化转型提供更加坚实的算力支持。

英特尔On产业创新峰会活动现场。（受访者供图）

针对主要为云计算、边缘计算等需求提供算力的“基础算力”领域，英特尔发布了第二代Gaudi处理器Habana Gaudi2，在深度学习上实现重点飞跃，能够通过支持多样化架构，让用户充分利用处理器的高性能和高能效，以更高的性价比训练数据中心负载。同时，为降低数据中心处理器的基础设施负载，英特尔公布了其到2026年的IPU产品路线图，包括FPGA和ASIC产品，以及下一代800GB产品。

在用于人工智能训练和推理计算的“智能算力”领域，比如语音、图像和视频的处理，需要基于GPU、FPGA、ASIC等AI芯片的加速计算平台提供算力。英特尔公布了其代号为 Arctic Sound-M的GPU，成为英特尔在数据中心领域创新配备AV1硬件编码器的独立GPU，支持高质量转码并提供每秒 150 万亿次的运算性能。

在此次峰会上，英特尔还展示了基于内置高带宽内存的代号为Sapphire Rapids英特尔处理器，以及代号为Ponte Vecchio的英特尔数据中心显卡，该处理器与显卡已经在为阿贡实验室的极光超级计算机提供每秒超过两百亿亿次的双精度峰值计算性能。

值得一提的是，为了帮助用户更加灵活地调用计算资源，在此次峰会上英特尔启动了“阿波罗计划”，为企业提供经过优化设计的超过30种开源AI解决方案，实现AI能力在云、边、端的敏捷部署。并通过Intel On Demand等服务的推出，将满足企业不断变化的工作负载需求，实现系统的灵活扩容和产品的可持续发展。

在《“十四五”数字经济发展规划》的推动下，数字经济面临广阔的发展前景，数字经济核心产业将迎来巨大的发展，并带动各产业领域的数字化转型，推动数字技术与实体经济深度融合，让数字经济成为促进公平与效率更加统一的新经济形态。

在新冠疫情的背景下，多种不确定因素叠加对经济发展带来冲击。在日新月异变化的时代，发展数字经济，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，强化数字化技术领域的合作与交流，把握数字经济发展趋势与规律，才能在更深层次上探索与掌握数字经济催生的新动能和新产业。

英特尔方面表示，面对数字经济发展带来的新趋势，英特尔计划与合作伙伴一起在技术探索、产品升级、应用推广等多个层面深度协作，致力于数字产业的完善与数字经济的发展，以半导体算力优势为基石，建设从云到边缘的基础设施，推动数字资源平等，打破数字鸿沟，并利用人工智能在医疗、教育、交通等领域实现突破，帮助更好应对疫情、推动社会公平和可持续发展。

(责编：董童、李源)