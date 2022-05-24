夏宾

人民币汇率近期的最低点是5月13日，当天外汇市场上，在岸、离岸人民币对美元即期汇率双双跌破6.8，但在此后的数个交易日内，人民币开启了一波反弹走势，连续涨破6.8、6.7两个整数关口，重新回到6.6区间。这背后的推动力到底是什么？

23日，中国外汇交易中心报人民币对美元汇率中间价为6.6756，较此前一个交易日大幅上调731个基点，单日涨幅创下2005年7月以来的最大值。

比汇率中间价反应更快的是外汇市场，在岸、离岸人民币对美元即期汇率均在5月20日涨回至6.6区间。相比上述最低点，在岸、离岸人民币在近七个交易日内的最大涨幅已分别累计达到约1600个基点和接近2000个基点。

值得注意的是，美元指数也在5月13日涨破105，创下近20年的最高值，随后出现回调走低，截至23日17时30分，最低点已触及102.11。

人民币此轮升值的动力在哪？中国银行研究院高级研究员王有鑫对中新社记者分析称，有三方面原因。一是美元逐渐从高点回落。近期在美国经济增长预期回落，欧元区央行表态逐渐偏鹰，欧美货币政策走势趋于收敛等因素影响下，美元指数逐渐回落，带动人民币汇率回升。

二是市场预期逐渐好转。在前期人民币汇率快速贬值后，市场悲观情绪已得到很大程度释放。随着近期相关经济刺激政策的出台和上海疫情的逐渐稳定，长三角地区的经济社会生活、产业链供应链和物流逐渐向常态恢复，市场信心有所提振。

三是虽然4月人民币汇率呈现一定压力，但跨境资本流动保持净流入，市场主体结汇增加，外汇供求保持稳定。特别是近期随着股市回升，证券投资项下资金净流入增加，带动人民币升值。

华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟则对中新社记者提到，市场预计中国稳增长的政策将进一步加码，4月到5月可能是全年经济增幅的底部，后续随着复工复产、复商复市、基建兜底、地产边际改善、消费刺激等各项政策的逐步推进，经济有望逐渐走出谷底，内需也将迎来修复，种种积极因素正在积累，是支持人民币汇率反弹回调的基本面原因。

从年初到4月中，人民币汇率基本保持在6.3区间小幅波动前行，4月下旬开始震荡走低，在5月13日触及最低点后开启了最新一轮的升值。

未来人民币汇率走势如何？王有鑫认为，在上半年人民币汇率波动调整后，人民币汇率的稳定性和韧性再次得到验证，短期波动并未改变人民币资产的长期配置属性。特别是在人民币SDR权重上调后，将吸引国际上更多的增量资金增配人民币资产，人民币汇率将逐渐由情绪面驱动回归基本面驱动。

“当然，考虑到目前美国通胀压力仍然较大，美联储可能在后续两次议息会议上继续大幅度加息，短期人民币汇率仍存在调整压力，但回调幅度将可控，出现‘超调’的概率较低。”王有鑫预计，在进入四季度后，随着美国经济增长压力进一步加大，美联储或将逐渐转变货币政策立场，境内外经济增长和货币政策周期将再次转化，人民币汇率也将随之迎来新一轮周期转换的拐点。

“考虑到疫情和地缘政治的不确定性以及中国与各国央行间货币政策差异，人民币汇率走强后依然将面临一定的回调压力，未来大概率将继续保持有涨有跌、双向波动、宽幅震荡的态势。”庞溟强调，周期性调整不会扭转和改变人民币在全球融资和储备货币中稳步提升比重的积极前景，而且企业外汇存款和银行外汇头寸等民间外汇储备还有望在汇率震荡过程中继续发挥调剂外汇收支、熨平汇率波动的蓄水池效应和平衡作用。

(责编：申佳平、陈键)