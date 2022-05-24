吴涛

近日，一款“5G通信壳”走红网络，宣称给手机戴个壳，秒变5G手机。关键是，这款产品还没有销售收入，其背后公司的股价就接连大涨。什么情况？

背后公司股价“五连涨停”

据了解，该“5G通信壳”为A股上市企业数源科技旗下产品，5月17日发布，当天数源科技股价被迅速封涨停。

随后数源科技股价开启“外挂”模式，5月18日至5月20日三个交易日开盘直接“一字涨停”。5月23日，数源科技再次涨停，收报10.42元，五个交易日涨了3.95元，累计涨幅61%，市值涨17.9亿元至47.29亿元。

电商平台尚未见有售

记者注意到，目前这款手机壳还未出现在常规的电商平台上，无论是淘系还是京东、拼多多等，都不见其踪影。甚至“5G通信壳”官网介绍页，也没有出售服务。

有消息称，该“5G通信壳”主要销售渠道是运营商，在各大电信运营商网站上并没有其产品在售卖中。只有中国联通称，优先在联通渠道上上市销售。

企业公告称尚未形成相关销售收入

5月20日，由于三个交易日内(2022年5月17日、5月18日、5月19日) 日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，数源科技发布的股票交易异常波动公告显示，其5G通信壳目前尚未形成相关销售收入，业务占比较小，对公司影响有限。

根据公告，数源科技主营业务包含电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区开发与运营、商品贸易、房地产开发四大类，经自查，无重大变化。

目前数源科技最大的股东为西湖电子集团，持股31.20%。数源科技2021年财报显示，2021年营收17.78亿元，同比上涨32.21%；净利润6020万元，同比上涨39.87%。

“5G通信壳”真有这么神吗？

据介绍，“5G通信壳”重约52克，给手机戴上后会自动弹框配对，按提示即可在线开通 eSIM，覆盖三大运营商、支持双模5G SA/NSA频段。

多家媒体报道称，“5G通信壳”首发适配华为P50 Pro，售价799元，但后续将发布支持更多其他机型的“5G通信壳”，6月初将公布发售渠道并正式对外发售。

不少网友对这样一个“黑科技”感到好奇。

资深电信行业专家项立刚分析，这样的一个手机壳能实现5G通信能力，并且并不复杂，就是一个5G手机，包含5G的基带芯片，也包括天线和管理功能，也许会对产业有超大影响。

实际上，在电子终端产品上套一个“壳”实现通信功能，数源科技并不是第一家，曾经的“苹果皮”风靡大江南北，就是在iPod touch基础上加了一个手机壳，手机壳内部集成通信模块，进而实现收发短信、打电话、上网等功能，成了一个“缩水版”的iPhone。

有观点指出，“5G通信壳”的面世最大受益者或将是华为，这意味着华为4G手机可以通过“手机壳”这种物理外挂的方式变成5G手机。记者获悉，该产品和华为公司无任何关系。

有分析人士认为，“5G通信壳”799元定价偏高，市场接受程度还难以确定。当年“苹果皮”之所以流行，因为iPod touch加“苹果皮”的价格比iPhone便宜一半都不止。现在5G手机都有了“千元机”，1000多元可以买一部5G手机了，一个壳卖799元？

据中国信通院最新数据，2022年一季度，国内5G手机出货量5388.4万部，5G手机占出货量的77.7%。

你的手机是4G的还是5G的？4G的话，愿意买这种手机壳，变“5G手机”吗？

(责编：申佳平、陈键)