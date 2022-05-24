5月24日，《依托智慧服务 共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》（以下简称“白皮书”）于北京正式发布。白皮书由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室、人民网财经研究院、联想集团集合各自优势资源，汇集在智慧城市方面的研究成果，结合产业实践，共同编制。

据介绍，白皮书通过梳理近年来智慧城市发展脉络，总结研判发展实践中的新变化、新内涵，提出了一系列智慧城市建设的新理念、新架构、新建议，旨在为建设应用技术先进、社会效益良好、生态环境友好的新型智慧城市提供参考。

国家工业信息安全发展研究中心信息化所所长马冬妍在白皮书发布时表示，2021年是“十四五”开篇布局之年也是新基建重点发力之年，2022年智慧城市建设迎来新的风口。5G、人工智能、云计算、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，为智慧城市进一步建设带来新的机遇。

白皮书认为，在全球新冠肺炎疫情冲击下，智慧城市建设在创新协同、为民服务、数据共享、产业赋能、安全保障、绿色低碳等方面都出现了新发展导向，对智慧城市网络化和智能化新模式提出了更高要求。

城市治理催生25万亿市场 “双碳”管理已成当务之急

在新基建风口下，新型智慧城市建设正跨入新的发展阶段。随着智慧城市建设的逐步推进和持续运营，智慧城市建设对加快城市产业结构转型升级、构建现代产业体系和经济社会全局发展起到了引领作用。

在智慧城市建设不断深入的同时，一些智慧城市治理层面的问题与挑战也不容忽视：

首先，数据繁冗和数据孤岛成为智慧城市建设所需要面对的问题，需要从共建共享层面，从技术标准和体制机制等方面实现数据互通。

其次，疫情灾害暴露诸多城市管理问题，以应急管理为核心的城市综合管理体系已成为智慧城市建设的重要发力点。加快城市应急管理创新，提高应对公共危机的能力尤为重要。

第三，智慧城市的建设开始以社会和谐稳定为前提，以民生幸福为考核标准，智慧城市整体上需要达到城市发展与人民生活水平提高相互协调的目标。

第四，中国70%以上的碳排放来自城市，城市绿色建设和管理运营出现标准和架构体系空位缺失情况。

这些问题将进一步激发市场需求，如建立智慧城市全国统一通行标准，搭建城市应急管理体系，建立弹性的“双碳”监测和管理数字化及智能化转型升级等。

白皮书显示，随着我国稳定的经济增长及科技水平的提高，智慧城市市场规模日益扩大。中国智慧城市工作委员会的数据显示，预测到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。智慧城市的市场机会将得益于技术和应用层面的拉动，以5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新IT技术进入实用化阶段，技术之间互相交叉融合，拓宽了原本智慧城市的范围。

同时，城市是“双碳”目标实现的最大应用场景，能源变革与数字孪生正驱动智慧城市的绿色建设。白皮书认为，围绕扩大城市绿色生态空间，强化生态环境治理，提升智慧城市治理水平，推动绿色低碳循环发展等新型绿色智慧城市的发展需求，已成当务之急。

未来新型绿色智慧城市将呈现六大特征和三大转变

党的十九届五中全会提出，“加强和创新社会治理，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台”。疫情影响仍在持续，“新基建”计划加紧推进，智慧城市建设机遇与挑战并存。“十四五”期间，我国智慧城市建设将在国家治理现代化要求指引下，从需求出发，结合城市能力特色，顺应信息技术发展趋势，深化数字基础设施、提升服务水平、加快数据治理、构建协同机制。

白皮书认为，相比传统城市，智慧城市利用新IT打破设备、组织间的数据孤岛，实现智慧政务、智慧交通、智慧安防、智慧园区等多领域的融合服务。白皮书根据智慧城市的技术实施结构，认为智慧城市将呈现六大特征：精确感知，及时处理，云端处理，可靠传输，优质服务，安全稳定。即通过智能终端精确感知，通过智能边缘及时处理，通过网和云进行可靠传输和计算，形成以服务为优势、安全稳定可靠的智慧城市技术体系，最终构成新型智慧城市的六大特征。

人民网财经研究院常务副院长张晓赫在白皮书发布时说，“围绕‘优政、兴业、惠民’的发展目标，近几年新型智慧城市逐渐覆盖政务、民生、产业和城市运营等各种场景，在智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等领域发挥越来越大的作用。”

展望未来10年，中国城镇化率有望达到70%，智慧城市发展将发生三大变化：治理思路改变，即从城市数字化到数字城市化，整个城市在数字领域将形成“数字巨系统”。阶段重点改变，即从建设智慧城市到运营智慧城市，针对科技设备和数字空间的设计、运营、维护、培训、管理等全流程服务成为重点，如何用好智慧城市将会是下一阶段的重点任务。互动形式升级，即从人与人的联接到万物互联，万物互联场景下，万物发声，智慧城市的交互性将迈上新台阶，智慧城市各要素之间形成互动新生态。

联想集团副总裁、中国区战略及业务拓展副总裁阿不力克木·阿不力米提（阿木）在谈到智慧城市未来发展时认为，无论是技术突破还是能源系统的整合，亦或是绿色生态的构建，构建绿色智慧城市需要“以人为本”。以“新IT+绿色能源”为主线的战略布局，联想对于打造智能城市的核心驱动即打造绿色智能服务引擎做出了总体方案规划。

绿色智城解决方案由“新IT+绿色能源”双轮驱动

在新IT技术的支撑下，绿色和智慧融合发展已成智慧城市建设的新方向。业内的先行实践也已经开展，据了解，联想方案服务业务集团提出了“新IT+绿色能源”智慧城市解决方案。该方案基于“一个平台，两大架构”一体化的“绿色智城”解决方案，以期全面促进绿色科技赋能城市。

“一个平台”是用数字孪生技术开发的城市运营管理中台，即以推动城市空间、城市部件、城市运行动态的数字化为目的，将建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）和物联网（IoT）等多项技术统一集成的开放式城市信息模型（CIM）平台。平台汇聚了城市基础设施建设大数据，建立面向城市管理应用的数据治理体系，打造数据驱动的项目全生命周期管理新模式，实现实景动态监测感知、事件联动及指挥调度应用等，形成新型智慧城市建设基础。城市基础设施的运行状态，城市资源的安全运控，都会通过传感头、摄像头、数字化子系统采集出来，并通过包括5G、北斗在内的物联网技术传递给云端和城市的管理者，基于这些数据以及城市模型，可以构建数字孪生体，进而更高效管理我们的城市。

“两大架构”是基于“端边云网智”的新IT技术架构和城市“源网荷储控”绿色能源架构。两个架构从感知层到PaaS层、再到智能方案都进行了充分融合，将建立起绿色化、智能化平台，链接城市的能源设施与耗能设施、重点场景，实现城市能源数据的无界流动。在实际交付中，基于联想新IT技术架构体系，构建“城市数据大脑”，同时这也是城市实现绿色智能和自我进化的重要载体。在中台核心应用层的AI能力将实现知识到城市智能的转化，并进一步降低大系统中人工搜索和读取数据的比例，从而实现从一个城市到更多城市的快速复制能力。

新型绿色智慧城市通过新IT和绿色能源的融合，对包括公共服务、城市安全等各类需求做出快速、有效的响应，解决了智慧城市发展中四大效用目标，即治理高效、服务便民、产业发展、生态和谐。

联想集团副总裁、中国区方案服务业务群总经理戴炜认为，联想“绿色智城”解决方案，将补齐智慧城市建设中的痛点、难点。他表示，“将新IT技术和绿色能源技术充分融合进智慧城市建设，是联想践行企业社会责任、推动可持续发展重要一步；也是联想从设备制造商向服务和解决方案的服务提供商转变、以新IT技术推动行业和社会的智能化转型战略的落地实践。”

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(责编：董童、李源)