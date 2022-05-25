谢开飞 刘碧云 盖宇鹏

5月24日，记者从福建省农业科学院获悉，该院联合生态环境部南京环科所和鲁东大学等单位，在武夷山国家公园菌物资源本底调查中，发现一种大型真菌新物种。经过研究确认为“老伞属”的新物种，因其菌盖形态酷似《山海经》中神兽诸犍的眼睛，最终被命名为“诸犍老伞”。相关成果日前发表于国际真菌分类学杂志《菌物秘钥》上。

“老伞属样本过少、可依据的分类特征多少、关键分类特征不清晰，导致其分类难度较大。”据福建省食用菌学会种质资源创新团队负责人、福建省农业科学院食用菌研究所所长曾辉介绍，老伞属隶属于担子菌门、蘑菇纲、蘑菇目、突孔菌科，全世界共记录62种，分布在美洲、欧洲及亚洲，2019年前中国仅报道了3个物种。

2016年起，随着武夷山国家公园试点的开展，该团队成员在国家公园内开展了大型真菌多样性本底调查工作。2020年7月25日，调查队在一段枯树枝上发现了几朵黄色的小蘑菇，团队中从事小型菌多样性研究的娜琴博士和盖宇鹏博士立即认出这是广义小菇的物种。经查阅相关文献和分子鉴定后，确认这些小小的黄色蘑菇是老伞属新物种。

据悉，该研究团队开展老伞属分类研究前，文献资料记载中老伞属主要分布于亚热带、热带地区，团队以此为线索，在开展福建省武夷山、安徽省池州、浙江省丽水等大型真菌资源调查过程中，收集到了老伞属80余份标本，发表了3个新种及1个新纪录种。

相关专家认为，来自我国亚热带地区老伞属新种，极大丰富了老伞属的物种多样性，为揭示老伞属，乃至白孢亚脐菇型真菌物种分布格局、自然演化等研究提供了重要的基础数据，并为未来开发利用大型真菌提供理论依据，也为生态保护、新药和新食品资源开发等领域提供基础支撑。

(责编：申佳平、陈键)