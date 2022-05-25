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民航局：对马尼拉至天津等4个航班实施熔断措施

2022年05月25日08:50 | 来源：人民网
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民航局对4个入境航班发出熔断指令。制表：王连香

人民网北京5月25日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，5月23日，民航局再发熔断指令，对菲律宾航空公司PR314航班（马尼拉至天津）等4个航班实施熔断措施。

据民航局通报，5月11日入境的菲律宾航空公司PR314航班（马尼拉至天津）确诊新冠肺炎旅客5例，自5月30日起，暂停该航班运行2班。

5月11日入境的南方航空公司CZ328航班（洛杉矶至广州）确诊新冠肺炎旅客7例，自5月30日起，暂停CZ328航班运行2班。

5月11日入境的厦门航空公司MF806航班（温哥华至厦门）确诊新冠肺炎旅客5例，自5月30日起，暂停该航班运行2班。

5月13日入境的中国国际航空公司CA998航班（温哥华至郑州）确诊新冠肺炎旅客10例，自6月13日起，继续暂停该航班运行4班。上述熔断的航班量不得用于其它航线。

民航局要求，菲律宾航空公司等4家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

(责编：王连香、高雷)

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