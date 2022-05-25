人民网北京5月25日电 （记者李栋）记者日前从农业农村部获悉，我国夏粮主产区夏收已拉开序幕，大面积机收即将展开。

今年，我国冬小麦面积稳定在3.3亿亩以上，大规模小麦跨区机收即将在5月底从黄淮海主产区启动，并由南向北推进。据最新农情调度显示：目前西南麦收已过九成；黄淮海主产区大部分正在灌浆成熟；南部湖北、安徽等地已开始收获。

“今年的天气好，又是一个丰收年。”安徽省蚌埠市五河县村民霍家先说，自家的12亩小麦已经基本上收割完毕，今年有农机服务小分队在现场抢修农机，为小麦颗粒归仓收割保驾护航。“有了农机服务小分队，一点都不用操心，我们在地头等着把收上来的麦子拉回家就行了。”

安徽省农业农村厅相关负责人表示，安徽今年小麦种植面积约4280万亩，总体产量有望再创历史新高。“目前全省‘三夏’抢收各项准备工作已经就绪，预计月底主产区将全面开镰收割，届时全省将投入联合收割机20万台，力争10天左右基本抢收完毕。”该负责人说。

我国冬小麦97%以上都靠机收，其中30%需要机械跨区来收割。受疫情多点散发影响，为确保每块麦田都有收割机可用，农业农村部门抓紧帮助调剂调运。截至目前，已基本完成第二轮对接调度，对接面积超过80%。农业农村部最新调度显示，预计今年参加小麦机收会战的联合收割机将稳定在60万台以上，保有量充足，能够基本满足各地机收作业需求。

“目前，夏粮收获在即，要做好夏收夏种准备。特别是受疫情影响地区，要及时组织应急抢收队伍，抢抓农时开展代收代种服务，不能因疫情漏收一块麦田，实现应收尽收。”农业农村部种植业管理司一级巡视员朱恩林说。

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