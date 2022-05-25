人民网北京5月25日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为做好高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，近日，国家发展改革委农村经济司通过组织召开专家视频座谈会等多种方式，围绕当前高效统筹疫情防控和农业生产工作开展了研讨。专家们提出要加强耕地用途管制，统筹做好重要农产品调控，确保我国粮食安全得到充分保障。

专家一致认为，今年以来，我国疫情防控取得重大战略性成果，积累了一系列高效统筹疫情防控和经济社会发展的成功经验。各地各部门贯彻落实中央决策部署，统筹做好新冠肺炎疫情防控和农业生产，采取务实管用举措，努力维持农业正常生产秩序，保障粮食等重要农产品保供稳价，取得了积极成效。

一是精准施策分类指导，国务院办公厅印发《关于不误农时进一步抓好春季农业生产的通知》，督促各地抓紧抓实春耕生产，加强夏粮中后期田管，指导发生疫情的地区落实分级分类精准防控措施，打通影响农民返乡下田、农机上路作业、农资调运下摆和农产品生产流通的堵点卡点，维护农业生产和人员物资流通秩序。

二是落实支农惠农政策，针对化肥农药等农资价格上涨，先后累计发放中央财政农资补贴300亿元，有效缓解了种粮生产成本上涨压力，稳住了种粮农民生产积极性。多部门从生产供应、运力保障、流通提效、储备释放、市场监管、减肥增效等方面协同行动，全力做好农业生产用肥需求保障。

三是切实做好稳产保供，及时掌握城市“菜篮子”产品供需动态，做好产销衔接，畅通运输通道，强化终端配送，千方百计稳定“菜篮子”产品生产供应。在各地区各部门共同努力下，春耕农事活动有序开展，夏粮生产丰收在望，“米袋子”“菜篮子”产品供给保障有力，农业生产保持平稳势头，为确保经济社会大局稳定提供了有力支撑。

专家们提出，当前国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化，我国疫情防控正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期，统筹疫情防控与农业生产仍面临一定的困难和挑战。

一是俄乌战事、农资价格上涨、疫情反复等多重因素叠加，给我国农业生产带来巨大挑战。在乌克兰小麦出口受阻、印度限制小麦出口等多方面因素影响下，今年以来市场对小麦行情频繁炒作，特别是近期个别地区出现的“毁麦”事件引发社会高度关注，也是市场紧张情绪的一个表现。

二是当前国内外发展和疫情防控形势复杂严峻，风险挑战显著增多，对产业链、农民就业增收和乡村产业发展的负面影响短期内难以根本消除。部分地区疫情防控层层加码、封控过度，甚至出台了一些延误农时的举措，影响了正常的生产流通和生活秩序，加大了农民生产生活的不便和产业发展风险。

三是七八月份粮食生产还可能面临气候病虫等灾害的多重考验，要坚决做好疫情防控，防止疫情暴发与秋粮抢收双碰头。

专家们建议，要精准分类施策，强化应急准备，在从严从实做好疫情防控的同时，有效保障农业生产和农产品供应。

一是将粮食安全和农产品供给保障放到突出重要的位置，加强耕地用途管制，压实粮食安全党政同责要求，落实“菜篮子”市长负责制，统筹做好重要农产品调控，切实保障农民种粮收益，确保我国粮食安全得到充分保障。

二是防止个别地区在疫情防控中的“一刀切”、“层层加码”现象，通过抓反面典型，及时纠正错误做法，切实提高各地统筹防疫和生产的站位与意识，深刻认识“搞防控”和“抓生产”的同等重要性。

三是提前谋划、未雨绸缪，引导做好粮食购销，做好加工收储企业与合作社、大户、家庭农场等的有效对接，采用预约收购、上门服务等方式，保障粮食顺利归仓。

四是确保农业农村乃至城乡之间重大物流通道畅通，鼓励创新乡村产业产销对接方式，加强对县城、重点镇、中心镇产业发展载体和平台建设的支持，鼓励农民工流出地与流入地超前对接就业问题，加强对农业农村发展风险的防范，确保牢牢守住不发生规模性返贫底线。

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