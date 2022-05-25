刘霞

丹麦科学家对68个国家民众的睡眠跟踪腕带提供的数据进行分析后发现，全球变暖影响了人们的睡眠时间。异常炎热的夜晚导致人们睡得晚、起得早、睡眠时间变少，人们每年平均失去44小时的睡眠时长。而且，即使人类从现在开始设法控制其碳排放，这个问题在本世纪也会变得更加严重。这项研究发表于最新一期《一个地球》杂志。

夜间温度高于平均气温会对人们的睡眠产生什么影响？以前，此类研究仅限于单个国家、实验室研究或一些不可靠的自我睡眠报告。

为收集更多真实数据，哥本哈根大学科特勒·米诺领导的研究团队收集了2015年至2017年间来自68个国家的48000人使用的睡眠跟踪腕带提供的数据。

研究团队将这些睡眠数据与当地天气数据配对，发现异常炎热的夜晚会导致人们睡得晚、起得早、睡得少。有证据表明，人们每年平均失去44小时的睡眠。研究人员估计，到2100年，如果温室气体排放不受控制，人们每年将失去58小时的睡眠。如果人们降低排放，这一数字将下降到50小时。

米诺说：“我们的最新研究是首个在全球尺度上证明温度高于平均水平导致人类睡眠时间减少的证据。”

研究还指出，一些群体受到的影响比其他群体更严重，夜间温度高于平均水平对低收入国家居民、妇女和老年人睡眠减少的时间更长。此外，对于65岁及以上的人来说，夜间最低气温升高1摄氏度，其减少的睡眠时长至少是较年轻年龄组的两倍。

(责编：申佳平、陈键)