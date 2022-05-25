刘霞

据美国趣味科学网站22日报道，美国国家航空航天局（NASA）近地天体研究中心称，一颗名为7335（1989 JA）的小行星将于5月27日与地球“擦肩而过”。它将是今年接近地球的小行星中最大也是最具潜在破坏力的一颗。

研究人员估计，与地球最接近时，其与地球之间的距离为400万公里，相当于地球与月球平均距离的近10倍，飞行速度约为21公里/秒，比高速飞行的子弹快20倍。在2055年6月23日之前，这块岩石不会再次近距离飞越地球。

鉴于这颗太空岩石“块头”很大——直径约为1.8公里，以及与地球之间的距离较近，NASA将其归类为“潜在威胁”，这意味着如果其轨道发生变化，撞上地球的话，可能会给地球造成巨大破坏。

这颗小行星是NASA每年追踪的29000多个近地天体之一。NASA称，近地天体指距离地球轨道4800万公里以内的天体，这些天体大部分都非常小，7335（1989 JA）的“块头”大过NASA跟踪的99%的近地天体。

另外，7335（1989 JA）也属于“阿波罗级”小行星（周期性穿过地球轨道的围绕太阳运行的小行星），目前天文学家已知约有15000颗这样的小行星。

NASA目前正在密切监测这类近地天体，并于最近启动了一项任务，以测试具有潜在危险的小行星是否有一天会偏离轨道与地球相撞。2021年11月，NASA发射了名为“双小行星重定向测试”的航天器，该航天器将于2022年秋季迎面撞向160米宽的名为Dimorphos的小行星。据悉，此次碰撞不会摧毁小行星，但可能会略微改变其飞行轨道。

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