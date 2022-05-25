姜煜

“我们率先恢复营业的有路易威登、迪奥、巴黎世家等零售品牌，以及星巴克等餐饮商户。目前我们正在为6月1日的全面复市做准备”，前滩太古里商场的一位店员24日告诉中新社记者。这家商场是上海疫情平稳后市中心区域首家恢复营业的大型购物中心。

根据上海市商务委的最新政策，目前无疫情风险区域的购物中心、百货商场、专卖店等可分批有序恢复线下营业，5月31日之前客流总量不超过最大承载量的50%，6月1日之后则全面恢复线下营业，客流总量不超过最大承载量的75%。

据店员介绍，根据防疫要求，前滩太古里仅设置三个出入口，消费者需要扫描显示个人防疫信息的“场所码”，并测温、佩戴口罩，凭48小时核酸阴性证明入场。400余位商场员工实行闭环管理，每天进行抗原、核酸检测。商场内所有自动扶梯、电梯及门把手每小时循环消杀一次。除了餐饮消费需线上点餐、到店自提以外，零售品牌的顾客可到店消费。

外滩时尚地标BFC外滩金融中心也已恢复营业，营业时间为上午十点至晚上十点。杨女士带着8岁的女儿在BFC的“阅外滩”书店里买了几本书，她告诉记者，其所居住的小区给居民发放了临时出行证，在BFC的“馔外滩”超市里买好生活用品后就带着孩子来逛逛书店，“封控两个月了，孩子的‘精神食粮’消耗完了。”

BFC商场实行限流，每两小时进行全面消杀清洁，工作人员也都采取闭环管理，落实每日核酸及抗原检测。商场内很多醒目位置都设有“数字哨兵”、张贴“场所码”，根据防疫要求，消费者前往商场需提供48小时内核酸阴性报告等防疫信息。

除了大型商超、卖场以外，上海的美发、菜市场等业态的复商复市也在逐步推进。上海市商务委24日发布通告，要求美发场所合理设置顾客最大接待量，员工与顾客交流服务时宜保持安全距离，店内每日清洁消毒不少于三次。菜市场应实行错峰、限流入场，以设摊形式开展经营的菜市场5月31日之前开摊率不超过原有摊位的50%、客流总量不超过最大承载量的50%，6月1日之后合理控制开摊率和客流量。

据上海市商业联合会的数据，截至24日，上海恢复经营的商超卖场为249家、比昨日增加6家，恢复营业的超市便利店等社区生活便民服务品牌网点为2142家、比昨日增加21家。

(责编：申佳平、陈键)