左雨晴

利好消息不断！

日前召开的国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，决定实施6方面33项措施。

24日，住房和城乡建设部、财政部、人民银行也一起发来利好消息。

据住建部网站消息，近日三部门联合下发《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，进一步加大住房公积金助企纾困力度，帮助受疫情影响的企业和缴存人共同渡过难关。

先来看看，通知中政策的主要内容：

一、受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请缓缴住房公积金，到期后进行补缴。在此期间，缴存职工正常提取和申请住房公积金贷款，不受缓缴影响。

二、受新冠肺炎疫情影响的缴存人，不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理，不作为逾期记录报送征信部门。

三、各地根据当地房租水平和合理租住面积，可提高住房公积金租房提取额度，支持缴存人按需提取，更好地满足缴存人支付房租的实际需要。

实际上，这并非住住房和城乡建设部、财政部、人民银行第一次实施住房公积金阶段性支持政策。

2020年2月25日，三部门就实施住房公积金阶段性支持政策有关事项印发通知。除规定2020年6月30日前，受疫情影响的企业可缓缴住房公积金，职工公积金贷款不能正常还款不作逾期处理外，还要求对支付房租压力较大的职工，可合理提高租房提取额度、灵活安排提取时间。

有利于支持市场主体稳岗

广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，此次三部门再次出台相关政策，有利于支持市场主体稳岗。

4月27日召开的国务院常务会议提出，着力支持市场主体稳岗。将阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策，由5个特困行业扩大到受疫情影响经营困难的所有中小微企业、个体工商户。

日前召开的召开的国务院常务会议定，将中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老等三项社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元。做好失业保障、低保和困难群众救助等工作。

李宇嘉表示，这次疫情持续时间比较长，对线下就业密集的生产生活服务行业冲击大，为了稳市场主体以缓解就业压力，对包括公积金在内的社会保障缴费实施缓缴，同时租房提取公积金政策扶持力度加大，提高提取额度，支持缴存人按需提取，可起到兜底保障低收入人群的作用。

进一步发挥公积金的保障、便民、托底的政策效应

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次三部门政策从另一角度发挥了住房公积金的作用，这是值得肯定的地方。换句话说，当前住房公积金政策优化有更大的空间，无论是企业还是家庭，购房还是租房，都有可以进一步改善的地方。

严跃进称，目前地方上对于住房公积金的政策支持力度比较大，更多体现为公积金贷款的额度增加和贷款首付比例的下调。

中新财经注意到，今年以来，天津、济南、南京、沈阳、包头、哈尔滨等多地已针对住房公积金贷款购买住房方面发布了一系列新政策。

如，23日，贵州解除住房公积金流动性风险三级响应，规定住房公积金贷款最高额度为单职工缴存家庭50万元，双职工缴存家庭60万元。

同日，青岛出台公积金新政，调整公积金贷款申贷缴存条件，将职工申请个人住房公积金贷款的缴存标准由原来的连续正常缴存12月调整为6个月。

而22日，淄博市将购买第二套商品住宅的贷款首付比例由40%下调为30%，并给予二孩三孩家庭购房补贴。

严跃进认为，住房公积金阶段性支持政策也是一种新的住房金融政策，有助于进一步丰富完善当前各地的住房金融政策内容，同时直击市场的痛点，发挥了住房公积金的保障、便民、托底的政策效应。

(责编：申佳平、陈键)