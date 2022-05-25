人社部：至一季度末养老金产品成立以来投资收益率达26.54%
2022年05月25日09:06 | 来源：中国新闻网
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人社部24日发布2022年一季度养老金产品业务数据摘要。数据显示，截至一季度末，实际运作养老金产品合计603个，已备案养老产品合计649个。其中实际运作权益类产品196个、固定收益类产品371个、货币型产品36个。
养老金产品期末资产净值合计19617.05亿元，其中权益类产品期末资产净值1258.39亿元，固定收益类产品期末资产净值16961.44亿元，货币型产品期末资产净值1397.22亿元。
养老金产品成立以来投资收益率为26.54%。其中，权益类产品成立以来累计投资收益率为56.1%，固定收益类产品成立以来累计投资收益率为23.95%，货币型产品成立以来累计投资收益率为24.09%。
(责编：申佳平、陈键)
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