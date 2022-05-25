谢希瑶

商务部新闻发言人24日表示，中方注意到，美方5月23日宣布启动“印太经济框架”。中方认为，亚太经济的成功受益于开放合作、互利共赢。相关倡议要为本地区繁荣发展贡献力量，应保持开放包容，而不是歧视排他；应促进经济合作与团结，而不是损害和分裂现有机制。中方一直以来对符合上述标准的地区经济合作倡议均持开放态度。

商务部新闻发言人是在回答有关5月23日美国总统拜登在访日期间宣布启动“印太经济框架”的记者提问时作出的上述回应。

这位发言人表示，中方将坚持开放的区域主义，与亚太地区贸易伙伴同舟共济、命运与共。中方愿进一步深化与各方的务实合作，推进区域经济一体化，促进本地区经济复苏，维护地区和平稳定发展。

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