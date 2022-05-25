郭爽 玛蒂娜·福斯

国际能源署执行干事法提赫·比罗尔23日在世界经济论坛年会期间接受新华社记者专访时说，受疫后复苏、俄乌冲突等因素影响，全球可再生能源需求增长“非常强劲”，中国在这一领域“发挥着非常重要的作用”。

国际能源署4月发布的可持续复苏追踪报告显示，截至今年3月底，世界各国政府为后疫情时代可持续复苏已拨款超过7100亿美元。比罗尔预计，受俄乌冲突等因素影响，全球对可再生能源的需求将会继续增加。

“我们看到石油、天然气和煤炭这三种商品的价格都在上涨，这已经成为全球经济面临的重要风险。”比罗尔说，“我预计，如果没有积极、令人惊喜的因素影响，未来几周和未来几个月， 我们将看到油价仍将处于高位且波动较大。”

为给全球油价降温，国际能源署上月宣布其成员国将释放1.2亿桶石油储备。成立于1974年的国际能源署包括31个成员国，总计拥有15亿桶石油储备。

他说，“可再生能源的增长势头非常强劲。去年和今年，我们都看到可再生能源的大幅增长，尤其是太阳能领域的增长，中国在其中发挥了非常重要的作用。全球60%的太阳能增长都来自中国。中国在太阳能、风能、水电和电动汽车方面都处于领先地位。如今，全球生产的电动汽车有一半以上来自中国。”

国际能源署本月预测，尽管面临成本上升和供应链瓶颈等不利因素，全球可再生能源发电新增装机容量仍可望在2022年再次打破纪录。该机构在一份新闻稿中表示，受中国、欧盟和拉丁美洲强有力的政策支持推动，今年以来可再生能源的增长比最初预期的要快得多。

世界经济论坛年会22日至26日在瑞士小镇达沃斯举行，聚焦地缘政治风险、新冠大流行、气候变化、全球经济风险四大挑战。

(责编：申佳平、陈键)