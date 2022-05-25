李洪

计量是构建国家战略体系和能力的重要支撑，2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），对计量工作进行系统谋划和部署安排，全面开启计量事业发展新征程。中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）组织对《规划》进行了认真学习研究，《规划》定位准确，顺应了时代发展、技术变革和产业革命的呼唤。新时期航天产业的高质量发展离不开计量工作的强力支撑，需要结合航天重大任务需求牵引前沿计量技术超前部署，在保障国家重大工程的同时广泛服务国计民生，为国民经济发展作出更大贡献。集团公司将认真落实《规划》新要求、新部署，围绕航天高质量高效率高效益发展和航天强国建设实际需求，把《规划》贯彻好、落实好。

计量在支撑航天事业发展中的关键作用

计量是航天产业高质量发展的重要基石。集团公司作为我国航天科技工业的主导力量，主要从事运载火箭、各类卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站等宇航产品和战略、战术导弹武器系统的研究、设计、生产、试验和发射服务，承担着航天强国建设、加快国防军队现代化、建设世界一流军队的重任。计量作为公认的质量基础设施，在航天型号科研生产和产业发展的各领域、各环节扮演着重要角色，为航天高质量发展提供准确可靠的统一量值和数据支撑，成为型号产品以及相关测量设备性能评价、技战术指标评定的重要手段，为航天质量提升奠定了重要技术基础，引领了产业升级和高质量发展。

计量是航天型号任务圆满完成的根本保障。近年来，集团公司依托国家运载火箭产业计量测试中心、国家航天器产业计量测试中心、国家航天动力产业计量测试中心、国家能源计量中心（航天）平台，按照全溯源链、全产业链、全寿命周期、前瞻性的要求，突破关键计量测试技术，开展计量服务模式创新实践，全面提升了产业计量保障能力和计量测试装备研制能力，有力支撑了国家载人航天与月球探测、北斗导航、高分辨对地观测系统、重型运载火箭、火星探测、小行星探测等一批重大科技专项和重大工程任务实施，为构建国家产业计量测试服务体系发挥了先导与示范作用。

科技要发展，计量须先行。航天是典型的高科技行业，计量是科技创新的种子和引擎，集团公司紧密结合航天产业发展趋势，规划产业计量测试技术方向，攻克计量与测试瓶颈难题。例如，研究突破了液体火箭发动机喷注器环小孔测量关键技术，系统提升了关键参数检测覆盖率与检测效率；实现了空间用电流传感器在轨校准，首次完成标准太阳电池在轨测量标定，为航天器电源的长寿命高可靠奠定了坚实基础，开拓了“空间计量”新领域；突破掌握了空间电推进氙气流量精确测量以及系统综合计量评价技术，为航天动力和控制技术的换代升级提供了基础保障。

航天强国建设赋予了航天产业计量新使命

集团公司肩负着航天强国建设的重任，我们要以国家重大型号工程需求为牵引，以前沿重大计量技术突破为主攻方向，加强计量装备自主可控，构建航天先进测量体系。推进计量深度融入型号全生命周期，为航天强国建设发挥关键支撑作用。

提升重大前沿计量技术引领能力。当前，航天型号任务高质量发展面临着更多的极值量、复杂量、超高精度等计量测试瓶颈，以及更多的更为复杂的被测对象、工况环境、耦合关系等工程场景下的计量测试难题，我们要探索应用量子芯片、物联网、人工智能等新技术，突破远程、现场、原位、在线校准技术瓶颈，孵化一批原创性的国家重大科技项目，掌握一批国际领先的核心技术，解决产业极值量、动态量、多参数耦合量等精密测量技术难题。

提高计量装备自主可控能力。当前，航天计量测试高端装备受制于人的问题依然突出，我们要瞄准集成化、高速化、虚拟化、智能化、网络化、通用化、可靠化的要求，加速高端测试仪器技术孵化和产品研制，全面提高计量自主可控能力和水平，实现计量技术与装备由“跟跑”“并跑”向“并跑”“领跑”跨越，为科技强国、质量强国、航天强国建设提供有力保障。

构建航天先进测量体系。计量是准确度更高、可信度更高的测量，新时期计量工作应在传统量值溯源、统一度量的基础上不断延伸，围绕重大型号工程“测不了、测不全、测不准”难题，与检验检测、标准化等其他质量基础工作融合发展，构建航天先进测量体系，逐步形成需求牵引供给、供给创造需求的计量发展新机制。

《规划》为航天产业计量发展指引了新方向

《规划》立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建了新时期计量发展的新格局。在《规划》指引下，集团公司要全面加强计量创新能力、型号综合保障能力、产业发展能力，为加快构建国家现代先进测量体系、引领科学技术进步、促进经济社会发展提供强有力的支撑和保障。

强化计量科技创新，打造航天原创计量技术“策源地”。统筹优化技术布局，建设国家现代先进测量实验室，打造计量科技创新团队，营造计量科技创新配套机制和良好环境，构建协同高效的产业计量创新体系，攻克核心关键计量测试技术，产出更多原创性成果。研究空间计量技术体系，提升空间领域计量保障能力和航天装备质量控制水平；加强人工智能计量理论技术研究，建设全国人工智能计量技术委员会，建立具有国际领先水平的人工智能计量标准以及技术规范体系，打造航天原创计量技术的“策源地”。

强化计量保障能力，夯实国家重大型号工程质量基础。围绕重大型号工程需求，加强关键计量测试技术、测量方法研究和装备研制，推动计量科技创新成果向工程型号快速转化。建设型号计量保证和检验测试的技术支撑机构，以统一化、规范化、信息化管理为手段，充分发挥信息化平台作用，实现计量器具一体化管理。统筹集团内计量检测资源，整合跨专业计量检测能力和测试设备软硬件产品，推行纵向贯通、横向一致的型号计量性能评价，形成支撑量化控制和综合保障的一体化质量基础设施，为型号工程任务提供一站式计量检测测试整体解决方案。

强化产业计量发展，打造高质量计量产业集群生态。以支撑国家战略、服务国民经济、创造美好生活为使命责任，突出战略导向、目标导向、问题导向，加强国家运载火箭产业计量测试中心、国家航天器产业计量测试中心、国家航天动力产业计量测试中心建设，依托航天产业技术优势、资源优势和能力优势，打造一批产业计量行业龙头。同时要依托中国航天计量测试产业发展联盟牵引领域拓展，打造高质量发展的计量产业板块，构建与国家现代先进测量体系相融合、与新发展格局相协同、航天核心技术突出、市场前景好、成长潜力大的计量产业形态和产业生态，形成创新引领、工程实现、产业发展的良性格局，不断提高计量产业发展的竞争力，推动航天计量技术应用及服务产业成为国家现代化产业体系的重要支撑。

“十四五”是我国加快从航天大国向航天强国迈进的关键时期，计量工作将持续发挥关键支撑和基础保障作用。集团公司将按照《规划》总体战略要求，以提高航天产业计量核心竞争力为目标，强化计量科技创新、计量保障能力及产业计量发展，构建军民协调统一的量值溯源体系、计量规范体系和计量监督体系，为实现航天梦、强军梦和中国梦作出新的更大贡献。

（作者系中国航天科技集团有限公司党组成员、副总经理）

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