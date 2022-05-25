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新征程、新成就 交通运输行业实现“十四五”良好开局

人民网记者 乔雪峰
2022年05月25日10:27 | 来源：人民网
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2021年，是交通运输发展史上具有里程碑意义的重要一年。

这一年，党中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，为行业发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

这一年，面对百年变局和世纪疫情，交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作，着力推动行业高质量发展。

5月25日，交通运输部发布了《2021年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》），《公报》通过一系列数据对2021年交通运输行业的高质量发展进行了详细阐述。

交通运输部相关负责人接受记者采访时表示，最新发布的《公报》，全面展现了一年来全国交通运输系统上下勠力同心、团结奋斗取得的新成就，生动记录了加快建设交通强国征程中取得的新成绩。

综合立体交通网络加快完善 农村交通网络通达通畅水平稳步提升

该负责人表示，去年我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，比上年增长4.1%，两年平均增长5.6%，发挥了重要的稳增长作用。分结构看，铁路完成投资7489亿元，规模继续保持在较高水平；公路完成投资25995亿元，比上年增长6.0%，其中西部地区公路投资占比为45.3%、全国832个脱贫县公路投资占比为29.2%；水路完成投资1513亿元，增长11.4%；民航完成投资1222亿元，增长13.0%。在投资的支撑带动下，交通基础设施建设稳步推进，综合立体交通网络加快完善。

高效率交通基础设施覆盖范围持续扩大。截至2021年末，全国高铁营业里程达到4万公里，占铁路营业里程比重超过1/4。高速公路里程16.9万公里，比上年末增加8090公里，占公路总里程比重为3.2%，呈现稳步提高态势。全国港口万吨级及以上泊位2659个、增加67个，占全国港口泊位比重为12.7%、提高1个百分点。定期航班通航机场、通航城市（或地区）分别提高至248个和244个。

普通干线交通网结构不断完善。截至2021年末，全国铁路营业里程达到15万公里，比上年末增加超过3600公里，路网密度156.7公里/万平方公里、增加4.4公里/万平方公里，复线率接近六成。二级及以上等级公路里程72.4万公里、增加2.1万公里，占公路总里程比重为13.7%、提高0.2个百分点。三级及以上航道通航里程1.45万公里、增加140公里，占航道总里程比重为11.4%。

农村交通网络通达通畅水平稳步提升。截至2021年末，农村公路里程446.6万公里，比上年末增加8.4万公里，其中乡镇通三级及以上公路比例达82.2%、提高1.4个百分点。农村快递服务营业网点数量占比提高至30%以上，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，服务满意度进一步提高。

西部地区路网规模不断提升、结构持续优化。截至2021年末，西部地区公路总里程占全国公路总里程比重达42.9%、比上年末提高0.5个百分点，高速公路里程占全国比重达41.3%、提高1.7个百分点，路网规模和质量与东部、中部地区差距进一步缩小，为实现共同富裕战略目标提供了重要保障。

运输装备进一步提档升级 专业化装备持续增加

该负责人分析称，大型化装备不断提高。截至2021年末，营运载货汽车平均吨位为14.6吨/辆，比上年末增加0.4吨/辆；普通货车中，标记吨位4吨以上货车吨位占比达98.5%、提高1.0个百分点。营业性运输船舶平均净载重量2259吨/艘，比上年末增加125吨/艘。

专业化装备持续增加。截至2021年末，全国铁路拥有动车组33221辆，比上年末增加1881辆、增长6.0%，占铁路客车总量超过四成。公路拥有专用货车60.4万辆，增加9.7万辆、增长19.2%，占营运载货汽车总量的5.1%、提高0.6个百分点；拥有牵引车346.7万辆，增加35.8万辆、增长11.5%，占营运载货汽车总量的29.5%、提高1.6个百分点；拥有挂车359.3万辆，增加24.6万辆、增长7.4%，占营运载货汽车总量的30.6%、提高0.5个百分点。

绿色化装备趋势明显。截至2021年末，全国铁路拥有电力机车1.39万台，占铁路机车总量达64%、比上年末提高约1.3个百分点。全国城市公共汽电车中，拥有纯电动车42.0万辆，增加4.1万辆、增长10.8%，拥有天然气车11.2万辆、混合动力车8.6万辆，三者合计占公共汽电车比重达87.0%，提高2.7个百分点。

中欧班列开行量达15183列 物流供应链保障能力不断增强

该负责人表示，2021年，国内物流供应链保障能力进一步提升。全年完成营业性货运量521.6亿吨，比上年增长12.3%，两年平均增长5.7%。其中，铁路货运量比上年增长4.9%，全国港口集装箱铁水联运量比上年增长9.8%；公路货运量比上年增长14.2%，高速公路货车流量比上年增长6.0%；水路货运量比上年增长8.2%，全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨、比上年增长6.8%；民航货运量比上年增长8.2%，民用运输机场货邮吞吐量比上年增长10.9%。快递业务量完成1083亿件，比上年增长29.9%。

该负责人分析称，2021年，国际物流供应链安全畅通保障水平稳步提高。全年中欧班列开行量达15183列，首次站上1.5万列大关，比上年增长22%。公路水运口岸继续实行“货开客关”政策，国际道路货物运输保持总体稳定，全国港口完成外贸货物吞吐量47.0亿吨、增长4.5%，其中煤炭外贸进港量大幅增长21.3%，原油、铁矿石外贸进港量与上年基本持平、规模保持高位，完成外贸集装箱吞吐量1.6亿标箱、增长7.5%，西部陆海新通道班列集装箱发送量57万标箱、增长57.5%。民航开行国际货运航班20万班、增长22%，国际航线货邮量完成266.7万吨、增长19.5%。国际及港澳台快递业务量完成21.0亿件、增长14.6%。

公众出行结构持续变化 交通运输行业发展取得新的进展

该负责人分析称，从出行总量看，营业性客运量持续下降、城市客运量稳定恢复、私家车出行逆势增长。去年全年完成营业性客运量83.03亿人，比上年下降14.1%，两年平均下降31.3%。完成城市客运量993.8亿人，比上年增长14.0%，但两年平均仍下降11.9%。同期，私家车出行逆势增长，监测数据显示，全年全国高速公路9座及以下小客车流量继续保持增长态势，两年平均增长达3.7%。

从城际间营业性客运看，选择高铁、民航等方式出行比重进一步提高。2021年我国铁路、民航客运量实现恢复性增长，比上年分别增长18.5%和5.5%，而公路客运量规模进一步收缩，比上年下降26.2%。受此影响，铁路、民航客运量占营业性客运量比重进一步提高至36.8%，较2020年、2019年分别提高9.6个和12.2个百分点。

从城市内出行看，各运输方式客运规模逐步恢复，轨道交通占比持续提升。全年公共汽电车、巡游出租汽车、城市轨道交通和客运轮渡客运量比上年分别增长10.6%、5.4%、34.9%和30.5%，其中城市轨道交通客运量增长更快，规模已基本恢复至疫情前水平，占城市客运量比重为23.9%，较2020年、2019年分别提高3.7个和5.2个百分点。

同时，交通运输行业发展取得新的进展。制定实施“十四五”交通运输发展规划，有序推进加快建设交通强国各项具体任务，有力支撑国家重大战略实施，持续深化行业供给侧结构性改革，强化科技创新，更好服务构建新发展格局，毫不放松抓好安全生产，慎终如始做好疫情防控，全力保通保畅保民生，实现了“十四五”良好开局，为做好“六稳”、“六保”工作提供了重要的交通支撑。

(责编：王连香、高雷)

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