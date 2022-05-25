人民网北京5月25日电 （记者王震）据财政部网站消息，5月16日，财政部与亚洲基础设施投资银行授权代表正式签署了河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目贷款协定。

据悉，该项目贷款金额8.65亿欧元，贷款期限35年（含5年宽限期），旨在支持河南省郑州、新乡、焦作等城市开展水利、交通和市政基础设施等领域的灾后恢复重建工作，助力有关地方提高防灾减灾救灾和应急管理能力、增强基础设施保障和防御能力、提升城市内涝防治水平以及改善重点流域生态环境。

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