张曙光

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视计量工作，坚持把计量作为国家重要战略资源来抓。国务院印发的《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），明确提出要提高计量科技创新水平，建设国家现代化先进测量体系，这为安徽高质量建设具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业集聚地、改革开放新高地和经济社会发展全面绿色转型区提供了计量依据和基础支撑。截至2021年年底，安徽已建社会公用计量标准3539项，制（修）订106个省计量技术规范，建成6个国家型式评价实验室，筹建1个国家产业计量测试中心和2个省产业计量测试中心。我们将深入贯彻落实《规划》要求，充分发挥计量基础支撑作用，加快推动安徽高质量发展。

充分发挥计量科技创新基础作用 全力推进科技创新策源地建设

人类经济进入可持续的复合增长状态，核心就是现代科技和市场经济的结合。《规划》提出加强科技创新，加大计量科学研究，推动计量产学研协同创新，为安徽“坚持创新驱动、坚定科技自立自强”，打造具有重要影响力科技创新策源地提供了有力支撑。

推动四方战略合作，不断提高计量基础研究能力。安徽挂牌组建全国首个国家实验室，大科学装置数量位居全国前列，区域创新能力居全国第一方阵。中国计量科学研究院、中科院合肥物质科学研究院、安徽省市场监管局、安徽省计量科学研究院共同组建先进能源检测技术联合实验室，签署计量四方战略合作框架协议。安徽将加快推动各有关方面在科学研究、成果交流、资源共享方面的战略合作，针对超导、高温、低温等复杂、极端环境下的计量需求，研制新型量值传递溯源方法，解决综合参量的准确测量难题，加强高压大电流设备远程和高低温测温测量技术攻关，力争计量标准建设取得新进展。

争当量子计量主角，不断加强计量前沿技术攻关。2018年，国际单位制实现量子化改革，原有的国际计量体系和格局正在被打破，国际计量向扁平化、多中心方向发展，对我国实现计量独立和国家领先既是重大挑战又是重要机遇。《规划》提出要实施“量子度量衡”计划，就是要抢占先机，在新规则体系下“换道超车”。安徽作为我国量子科技发展的先行省份，高度重视量子科技产业发展，在量子通信、量子计算、量子精密测量等领域拥有墨子号、九章、祖冲之号等世界瞩目的重大科技成果。安徽将充分发挥量子理论研究优势，全面参与“量子度量衡”计划，力争量子精密测量和传感器测量技术研究取得新突破。

瞄准高端领域发展方向，不断提升科技成果转化应用水平。科学的计量检测手段、先进的工艺装备与优质的原材料被称为现代工业的三大支柱，缺一不可。目前我国高端工艺装备，包括高端测量仪器等，对进口依赖性较高，很容易被“卡脖子”。《规划》提出加强高端仪器设备核心器件等技术研究，推动关键计量测试设备国产化，安徽将聚焦市场需求、产业发展、产品竞争，通过“揭榜挂帅”“赛马”“定向委培”等方式，推动量子芯片、人工智能等新技术在计量仪器设备中的应用，加快量子传感器等高精尖产品的研制应用，实施仪器设备质量提升工程，大力扶持仪器设备企业升级，培育仪器仪表产业发展集聚区，力争在培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌上取得新成绩。

充分发挥计量技术基础支撑作用 全程助力新兴产业集聚地建设

计量是生产的技术基础。从原材料筛选到定额投料，从工艺流程监控到产品品质检验，新兴产业全生命周期的每一个环节都离不开计量。无论是传统经济产业转型升级，还是战略性新兴产业发展壮大，同样离不开计量支撑。

以战略性新兴产业为重点推进产业计量中心建设。安徽将根据未来行业发展规划，重点发展新一代信息技术、人工智能、新材料、节能环保、新能源汽车和智能网联汽车、高端装备制造、智能家电、生命健康、绿色食品、数字创意等十大新兴产业，全力推进量子科技、生物制造、先进核能以及新型显示、6G网络技术、深空探测、类脑科学、质子医疗装备项目建设。通过深入开展“双招双引”，引进更多头部企业和重大项目，形成一批千亿万亿级产业。安徽将聚焦制造业领域“测不了、测不全、测不准”难题，加强关键计量测试技术、测量方法研究和装备研制，建设一批国家级、省级产业计量测试中心和联盟，搭建计量公共服务平台，为产业发展提供全溯源链、全产业链、全寿命周期的计量测试前瞻性服务，加快建成1家以上国家产业计量测试中心、4家以上省级产业计量测试中心，筹建“电动汽车充换电设施”项目国家市场监管技术创新中心。

以计量数字化转型大力推进数字经济健康发展。当前，我国正迈向以传统产业为基础、以信息技术为主线、以数据为驱动力的创新经济时代，但行业壁垒和“孤岛化”、数字共享中“鸿沟”等依然是我国数字经济和基础产业发展过程中的主要障碍之一。安徽将聚焦短板弱项，加快推动计量数字化转型，加强计量数据统计、分析和应用，推动跨行业、跨领域计量数据融合、共享与应用，建设特色产业领域计量数据应用基地，力争智能传感器等关键参数计量测试技术研究取得重大成果。

充分发挥计量在优化营商环境中的保障作用 全面助力改革开放新高地建设

营商环境是市场主体生命之氧，良好的营商环境是一个国家或地区经济软实力的重要体现，也是综合竞争力的核心内容。安徽将加大计量社会供给，充分保障优化营商环境，推动更深层次改革、更高水平开放。

充分发挥计量市场化功能作用，进一步激发市场主体活力。在市场经济条件下，要更好地发挥社会力量作用，参与解决经济社会发展问题。首先必须解决计量供给不充分、不平衡、不全面的矛盾，要充分利用市场资源，吸纳各类社会组织参与法制计量工作，大力发展计量校准、计量测试、产业计量等高技术服务新兴业态，培育壮大专业化计量技术服务市场，不断满足计量市场多样化、个性化需求，持续激发计量工作内生动力。

全面提升计量监管综合效能，助力政府管理和服务创新。深入贯彻以人民为中心的发展思想，积极推动政府职能从重审批向强监管、优服务转变，政府角色从权力主体向责任主体转变。安徽将以贯彻《规划》为契机，大力推动计量监管制度改革，坚持一般监管与重点治理相结合，强化民生计量监管，围绕食品安全、贸易结算、医疗卫生、生态环境等重点领域，深入开展集贸市场、加油站、餐饮业、商店和眼镜店等的专项监督检查，充分发挥计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的协同作用，大力开展质量技术设施“一站式”服务，力争在计量权力责任清单、负面清单、“双随机、一公开”监管等领域取得新成效。

充分发挥环保计量器具监测作用 助力全面绿色转型区建设

随着我国经济发展，环境问题已经成为制约我国经济和社会发展的重大问题。生态环境监管也从目测判断向用数据说话的科学监管转变。安徽将始终牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持人与自然和谐共生，坚持节约资源和保护环境，充分发挥全新的生态环境监测体系作用，全过程、全方位加强生态文明建设。

加强碳计量体系建设，推进碳达峰碳中和。碳达峰碳中和目标是党中央站在构建人类命运共同体的高度作出的重大战略决策，也是解决我国资源环境约束突出问题的必然选择。无论是碳达峰还是碳中和，碳计量是基础。《规划》提出要完善碳排放计量体系，提升碳排放计量监测能力和水平。安徽将进一步加强低碳零碳负碳重大科技攻关和成果推广应用，争创国家能源综合改革创新试点省，在有条件的地区开展碳达峰碳中和试点，发挥国家城市能源计量中心的技术支撑作用，研究建立碳排放的计量标准和评价体系，使碳汇、碳税、碳交易、碳中和、碳认证有精准的计量数值可依据，力争早日建立碳排放的计量标准和评价体系。

积极探索环境计量监管新模式，强化生态环境监测。近年来，安徽全面强化对全省重点排污单位的监管，通过定期对重点排污单位自动监测设备开展检定、校准，确保监测数据准确可靠，助力打好污染防治攻坚战，积极探索环境智慧监管新模式，推进重点污染源自动监控安装、联网、运维监管“三个全覆盖”，为生态环境治理提供服务保障。下一步，安徽将深入实施大气、水、土壤污染防治升级版，开展大气等环境污染物与温室气体精密测量技术研究，加强环境自动监测系统现场在线检定校准方法研究，力争实现大气、水、土壤等环境中污染物自动监测全覆盖，为加快建设现代化美好安徽提供科学精准的计量支撑。

（作者系安徽省人民政府副省长）

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