王斌

《计量发展规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）的发布实施是党中央、国务院作出的重大决策部署，是全面开启计量事业发展新征程、推动经济社会高质量发展的重要举措，充分体现了党中央、国务院对计量事业发展的高度重视。海南省委省政府历来重视计量工作，近年来，随着第三方计量技术机构的不断进驻，量值传递和量值溯源体系的不断健全，计量检测体系建设的不断完善，计量测试技术水平和服务保障能力的不断增强，计量工作在保障和改善民生、促进转型升级、推进节能减排、提升经济社会发展质量等方面的作用日益突出。当前，海南自贸港建设正以空前力度推进，贯彻落实好《规划》对推动海南自贸港高质量发展更具有重要意义。

充分认识计量对推动海南自贸港建设的重要性

计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动，是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础，是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。随着海南自贸港建设进入关键期，计量工作对海南发展的重要性更加凸显。打造全面深化改革开放试验区，要求发挥计量的技术基础作用，计量是世界“技术语言”，是促进国际合作和经贸往来的基础，同时国际合作和经贸往来也带来了巨大的计量需求，要求提供更加精准、更加快速的计量服务；建设国家生态文明试验区，要求提高计量检测水平，完善计量服务体系，引领和带动全社会绿色发展；建设国家重大战略服务保障区，要求提升计量工作水平，计量是国家安全的“保险”，精准量值控制才能支撑起国防强大；建设国际旅游消费中心，要求加强计量器具监管，保证单位制统一和量值准确可靠。市场里使用的电子秤、定量包装商品等是否缺斤短两，出租车计价器、医院里的医疗设备是否计量准确，都关系到游客的体验和评价。此外，海南航天、深海、种业等现代产业体系的构建，及油气化工、生物医药、新能源等重点领域的发展，都离不开现代先进计量体系的助推护航。

全面推动海南计量工作高质量发展

近年来，在国家市场监管总局的大力支持帮助下，在省委省政府的正确领导下，我省计量事业取得了长足进步。我们深感海南高质量发展的每一步都离不开计量工作的有力支持，每一次测量精度的提升、每一次测量方式的创新，都大幅提升了海南自贸港建设的质量水平、服务水平和安全水平。但由于历史原因，我省在计量技术机构能力建设、计量执法监督管理、计量服务保障能力等领域与其他发达省市相比还存在较大差距。我们将坚持以问题为导向，以《规划》为指引，以加强计量能力建设为重点，精准发力，全面推动新形势下海南自贸港计量工作高质量发展。

一是在推动计量技术机构创新发展上精准发力。根据全面深化改革开放试验区的定位要求，推动技术机构在体制机制上创新改革，尽快提升计量技术机构的基础支撑能力和服务保障能力。围绕战略性新兴优势产业以及油气化工、生物医药等重点领域建设计量测试技术能力强、科技创新水平高的产业计量测试中心，力争在2025年前建立省级产业计量测试中心2家。加大计量人才培养力度，完善计量人才培养机制，着力培养产业计量服务与民生计量保障需求的计量紧缺人才。落实百万人才进海南行动计划，针对医疗健康、生物医药、油气化工等远远不能满足现阶段自贸港建设要求、紧缺高层次计量人才的行业学科，加快引进计量学科带头人和创新型团队建设。

二是在强化民生计量监督管理上精准发力。牢固树立以人民为中心的发展理念，实施计量惠民工程，优化民生计量服务，提高人民群众对计量的信任感和获得感；组织各级计量技术机构进社区、进校园、进市场、进医院、进养老院，面对面提供计量技术服务，打通计量惠民服务最后一公里；实现民生领域重点强检项目全覆盖和民生计量检定校准便利化。开展民生计量专项行动，加强检查集贸市场电子秤、加油站加油（气）机、出租汽车计价器、民用三表等。开展服务乡村振兴战略专项行动，围绕粮食收储、农资销售、农产品收购、农村电商等环节，提升“三农”计量服务供给质量效果。推广智能电表状态评价及成果运用，探索建立“企业自控、用户监督、政府监管”新机制。聚焦疫情防控等计量保障任务，在生产、使用等环节，筑牢稳定、准确、可靠的计量安全屏障。突出安全生产、生态保护等重点行业风险防范，强化计量器具生产企业、医疗卫生机构、第三方检测机构的计量风险监控。

三是在推动计量服务市场健康发展上精准发力。通过政府购买服务、委托授权等形式，吸纳各类社会组织参与法制计量工作，构建开放、多元的法制计量格局。大力发展计量校准、计量测试、产业计量等高技术服务新业态，构建公益性计量机构职责清晰、保障有力，经营性计量机构充分竞争、健康发展的计量检测服务体系。强化计量检定、校准、测量、测试、检验、检测的计量溯源性要求，推动高等院校、科研院所、技术机构等在用测量设备的计量溯源，提高测量结果的可信性、可比性。积极探索取消企业最高计量标准考核和标准器具的强制检定，推进商事制度改革。

四是在推进诚信计量分类监管上精准发力。根据国际旅游消费中心的定位要求，建立完善“以经营者自我承诺为主、政府部门推动为辅、社会各界监督为补充”的三位一体诚信计量运行机制。开展诚信计量行动，坚持“政府引导、社会共建”原则，强化市场主体责任，在供水、供电、供气、成品油、眼镜制配等领域树立一批具有示范作用的诚信计量典型，在集贸市场、超市卖场、服务业等领域创建一批诚信计量示范单位。推进“海南省计量器具与诚信单位管理系统”与信用监管平台对接，落实诚信计量信用分级分类和信用记录公示制度。

五是在加强计量执法体系建设上精准发力。加强计量业务监管与综合行政执法衔接，建立健全查处重大计量违法案件快速反应机制，推动行政处罚信息公开共享，强化联合惩戒和行刑衔接，提升计量执法效果。开展计量作弊查处行动，围绕人民群众日常生活中的计量痛点、难点，严厉查处制造、销售和使用带有作弊功能计量器具的违法违规行为。开展计量虚假服务查处行动，严厉打击伪造数据、出具虚假计量证书和报告的违法违规行为。开展碳计量违法行为查处行动，严厉打击食品、化妆品等商品过度包装以及虚标能效、水效标识等违法违规行为。加强计量执法队伍建设，提升计量执法人员能力和水平。拓宽案源渠道，保护举报人合法权益，对举报计量违法行为的个人，按规定予以奖励。

六是在推动区域计量协调发展上精准发力。根据国家重大战略服务保障区的定位要求，积极融入“一带一路”“粤港澳大湾区”区域发展，争取中国计量科学研究院、华南国家计量测试中心等计量技术指导帮扶、计量项目援建，在计量人才培养、专家资源共享、区域信息互通、技术规范共建、计量能力建设等领域深入合作，缩小区域计量发展差距。建立区域计量发展统筹机制，整合全省计量技术机构资源，搭建计量技术机构公共服务平台，逐步将工作重点向合作攻关、技术创新、示范推广、服务产业发展和科技创新等方面倾斜和转移。针对重点项目以及计量器具种类少、尚未具备检定能力覆盖项目，推进区域计量能力互认，实施计量行政审批、监管和执法合作。

推动《规划》在海南自贸港不折不扣贯彻落实

《规划》的印发实施，为我省计量事业发展指明了方向，我们将深入学习领会，结合海南自贸港建设实际抓好贯彻落实。

一是深入学习领会《规划》的内涵实质。《规划》完整勾画了我国计量事业发展的时间表、路线图，为计量事业发展提供了有力抓手。我们充分认识到，没有高质量的计量，就没有自贸港建设的高质量推进，将牢牢把握《规划》的总体要求、具体任务，确保计量事业发展方向不偏、焦点不散、目标不移。

二是深入宣传《规划》的重要意义。我们将把宣传《规划》与自贸港建设紧密联系起来，深入经济社会各个领域、各个层面，认真做好解读宣传工作，使之充分了解《规划》对自贸港建设和经济社会高质量发展的作用和意义，尤其是要面向各类市场主体，强化宣传，使之与建设自贸港目标同向发力、同频共振。

三是切实抓好《规划》的贯彻落实。我们将做好计量事业发展与海南自贸港建设、“十四五”规划实施的有效衔接，把贯彻落实《规划》视为创造一流营商环境的重要内容，建立工作责任制，结合实际尽快制定具体的实施方案，推动我省计量事业高质量发展。

（作者系海南省委常委、宣传部长，省人民政府副省长）

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