“变形金刚塔”——有机玻璃球安装升降平台（俯视图）。中国科学院高能物理研究所供图

人民网北京5月25日电 （记者赵竹青）记者从中科院高能物理研究所获悉，在广东省江门市打石山地下700米深处，我国主持的第二个大型中微子实验项目——江门中微子实验，正在抓紧建设。在地下700米的实验大厅内，为实现有机玻璃球自上而下逐层安装的升降平台已安装完毕并顶升至38米，有如一个巨型“变形金刚塔”，为下一步有机玻璃球安装工作做好了准备。

江门中微子实验是以测量中微子质量顺序为首要科学目标的大科学装置，其核心探测设备——中微子探测器位于地下实验大厅内44米深的水池中央，它由直径41米的不锈钢网壳、直径35.4米的有机玻璃球，以及2万吨液体闪烁体、2万只20英寸光电倍增管、2.5万只3英寸光电倍增管等关键部件组成。

最新安装完成的升降平台是完成有机玻璃球安装的重要辅助平台，其直径和高度逐层可变，它将全程服役于有机玻璃球的安装。工程人员将在该平台上逐层完成有机玻璃的吊装就位、拼接聚合、固化、退火、打磨、清洗、贴膜等工序，最终完成有机玻璃球的整体安装。

“变形金刚塔”——有机玻璃球安装升降平台（仰视图）。中国科学院高能物理研究所供图

(责编：赵竹青、高雷)