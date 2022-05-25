庞慧敏

原标题：首批00后毕业生，如何做好就业准备

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与以往相比，受毕业生规模增加、经济发展压力增大、疫情持续等影响，今年高校毕业生面临的就业形势更为复杂严峻。如何打好就业“攻坚战”？第一批00后正在想方设法寻找适合自己的就业之路。与此同时，从中央到地方、高校以及用人单位，多方都在努力为他们的就业保驾护航。

今年，我国高校毕业生首次突破1000万大关，刷新历史纪录。与以往相比，受毕业生规模增加、经济发展压力增大、疫情持续、就业结构性矛盾的影响，今年高校毕业生面临的就业形势更为复杂严峻。

2022年毕业的本科应届生，恰好是第一批00后。他们走出象牙塔的第一课，就是在确定毕业去向中奔波。考研失利、准备考公但省考时间迟迟未定、简历石沉大海……他们中的一些人承受着压力，想方设法寻找适合自己的就业之路。与此同时，从中央到地方，从高校到用人单位，频频出台的促进就业的政策措施，也在助力他们打好就业“攻坚战”。

在求职路上奔波

早上8点半，梁沐就背上电脑来到学院大厅。在大厅里，她经常能遇上相熟的同学和老师，可以跟同学互相分享求职经验，也会向老师询问就业信息。

梁沐是广西大学新闻与传播学院的大四学生，同时也是457万考研大军中的一员。深思熟虑之后她决定报考本院的研究生，在今年2月份查询到考研分数之后，发现自己的分数比去年国家线高11分。信心满满的梁沐开始了复试准备，却不料赶上国家线上涨幅度最大的一年，最后以1分之差与复试线擦肩而过。

3月下旬，梁沐因考研失利带来的失落还没持续多久，新一轮的压力悄然而至。错过了去年的秋招，也没考上研究生，又赶上疫情之下的就业季，虽然告诉自己在求职时尽量放平心态，但她还是感到焦虑。

4月份，她参加了学校举行的春季线上双选会，通过手机扫描二维码进入广西大学“云就业平台”，点击报名，就能看到里面标记的9000多个岗位。“但我和很多同学投了简历之后，很久都没有回音。

“我之前收到柳州的一家媒体给我的回复，对方告诉我正式签约前需要进行6个月的实习。”但梁沐无法确定实习结束之后能否顺利签约就业，其他方面也没有办法保障，就拒绝了这家单位，“我目前还是比较想找到符合预期的工作，但越往后可能越难找到满意的”。当被问及是否考虑“二战”考研时，梁沐摇了摇头说，“虽然今年真的很遗憾，但全脱产再来一年备考的话，风险太大。我打算先就业再考虑这件事情。”

幸运建立在充分的准备上

很多已经签约的同学，是去年秋招的时候签下来的。跟梁沐一样考研失利的同学，由于开始关注就业信息的时间比较晚，错过了一些工作岗位。

广告专业的小欧同学从去年秋招到今年春招，在运营、策划等岗位投了40多份简历，有些给了回复，有些进了面试，但最后还是被刷下来了，至今还没找到满意工作，“之前我实习的时候参与过校招工作，在简历数量庞大的情况下，学历是我们的第一筛选条件。虽然我也毕业于211高校，但是不占什么优势”。由于找工作多次碰壁，小欧也萌生了要考研究生提升学历的想法。

但研究生同样面临着就业求职的压力。顾星是一名研三的学生，他从去年9月秋招到今年3月份共投了43份简历，“我一开始投的是一些游戏公司的文案策划类岗位，我觉得条件符合他们的招聘要求，但最后给我回复的寥寥无几”。他在研究生二年级的时候在网易游戏实习过一段时间，但是这一段实习经历并没有给毕业求职时增加多少优势。最后，他没能去心仪的游戏公司，但通过考试进入了广西一家国企。“不是所有人都能幸运地一开始就找到满意的工作。”他说。

小杨可能是顾星说的那个幸运儿之一。小杨在本科期间掌握了主流的编程语言，还多次参与课题实践项目，并考取了IT领域含金量较高的技能证书。

去年12月初，小杨第一次参加了线下宣讲会，把自己的简历递给一家心仪的公司。过了两三天该公司人事负责人就联系了他，直接让他跳过无领导小组面试等初试环节，参加终试。终试顺利完成，小杨开始了在这家公司为期6个月的实习，拿到毕业证就能正式签约。“幸运是建立在前期充分的准备上。”小杨感慨道。

从相关部门到高校 就业支持不可或缺

在智联招聘4月份发布的《2022大学生就业力调研报告》中，不少大学生认为就业是非常有压力的一件事。人社部也发布了今年第一季度全国招聘大于求职的100个职业排行榜，排名前五的是营销员、餐厅服务员、商业营业员、车工、保安员等服务性职业。但市场紧缺的职业需求与高校毕业生的就业期望并不匹配，出现企业招不到人、毕业生找不到工作的情况。

如何促进毕业生实现更充分更高质量就业，需要学校、社会和毕业生的多方努力。5月9日，2022届高校毕业生就业促进周正式启动，高校就业工作也已进入“百日冲刺”阶段。

或许是之前给2022届毕业生上的就业指导课起了作用，目前广西大学新闻学院毕业生的毕业去向落实率比去年同期要高。该学院负责就业工作的刘老师认为，在做好今年毕业生就业工作“百日冲刺”的同时，下一届毕业生的就业指导工作也要跟上。

“这学期我在给大三的学生上就业指导课之前做了次调研，发现大部分同学没有任何社会经验，对于就业没有清晰的认识。这些同学在考虑毕业去向时很容易随大流，导致一窝蜂涌向考研，对考公务员也一知半解。”为了让即将跨进毕业班的大三学生对毕业去向有更深入的了解，刘老师邀请了本学院成功升学和签约单位的同学到课上分享心得。

刘老师建议：“即将走上社会的大三学生应该对考研、考公、就业等方面有更深入的了解，抛弃一些就业偏见，树立正确的就业观念，比如有很多毕业生一心想留在大城市，但是大城市的竞争压力大，一些学历层次不够的毕业生比较难立足，不如尝试去其他城市发展，更容易闯出一片天地。”

（部分受访者为化名）

(责编：董童、李源)