人民网记者 杨虞波罗

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。

春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

在疫情防控的攻坚战中，方舱医院承载着特殊的使命。从火神山、雷神山，到上海“四叶草”方舱医院，为了以最快速度完成方舱医院的建设，央企建设者们挺身而出。他们拧成一股绳，汇成一束光，以中国速度与疫情赛跑。

“实在累了就穿着防护服在地上眯一会”

4月13日凌晨，上海临港F16—02地块方舱医院建设现场灯火通明，数百台大型机械集体动工……中国五矿所属多家单位、上万名建设者闻令而动。

与时间赛跑，与疫情竞速，经过192小时的辛苦鏖战，他们在一片荒芜之地建成“生命方舟”。他们在“幕后”挥洒着激情和汗水，用实际行动为前线的抗疫大军保驾护航。

日夜兼程建设方舱医院。受访者供图

施工现场灯火通明。受访者供图

接到援建临港2号方舱医院的任务后，中国五矿所属单位上海宝冶工业工程公司按专业组建了应急突击队。退伍军人俞文崴也是“调试应急突击队”的一员，全面参与现场弱电系统和电气系统的调试工作。

这次任务时间紧、任务重，调试是项目建设的最后一道“关卡”。接到任务之后俞文崴即刻出发，到达现场后，便马不停蹄地开展相关工作。

上海宝冶按专业组建了应急突击队。受访者供图

安装方舱内1836个储物柜的电源插座是其中的一项重要任务，由于工作量大，时间紧迫，为了早日让病人入住，必须在24小时内完成。在完成电源插座安装任务后，俞文崴匆匆吃了两口早餐，又第一时间加入到舱内照明灯带的安装作业。由于现场登高车辆不足，俞文崴当机立断，紧急调运一批登高梯继续作业，带领突击队员们奋战48个小时，圆满完成安装任务。

上海宝冶员工援建临港2号方舱医院。受访者供图

“连续作战之后，大家都很累了，这个时候能吃一顿热乎饭就已经很满意了。”俞文崴回忆起当时的场景，仍显激动，“领导不仅送来了夜宵，还每人发了一瓶可乐，这可乐对我们来太珍贵了。一口喝下去，像喝了‘兴奋剂’一样，马上又有了干劲。”

在援建方舱期间，条件是非常艰苦的。“有些同事实在累了就在椅子上靠一下，有些同事累的防护服都没有脱下就躺在地上睡着了。”俞文崴说到。

作为退伍军人，俞文崴深感使命之光荣，责任之重大，“我必须时刻冲在第一线，不计回报，苦干实干。”

与俞文崴一样，中国五矿所属企业上海宝冶工程物资设备公司李鹏江始终坚守在自己的岗位上，一天工作超过20个小时。他和同事们竭尽全力打通了临港2号方舱医院项目建设最后一公里“生命线”，累计完成了7422个床头柜、4600张隔离床，以及其他数千吨各类物资的接引分配工作。

方舱医院建成。受访者供图

跨越千里的驰援

4月8日拍摄的国家会展中心（上海）方舱医院。 新华社记者丁汀摄

4月8日晚至9日，依托国家会展中心（上海）建设的方舱医院各场馆陆续完工、分批交付。从任务下达，到方舱交付，数万名平凡英雄挺身而出，保质保量完成任务。

4月6日上午中国建筑第二工程局有限公司安装公司项目经理韦建举在接到援建国家会展中心（上海）方舱医院动员令后，悄悄和医院打电话推迟了强直性脊柱炎手术日期，带领201名建筑兄弟登上了深圳前往上海方舱的大巴。

深圳到上海1200公里，韦建举和同事从深圳连夜驱车，路上开了三个视频会，沟通人员、材料、施工方案。4月7日下午，韦建举和200多名建设者抵达“四叶草”。

没有片刻休息，进场即大干。此次任务需要在四天时间里完成12000平米通风系统安装，相当于平时两个月的工作量。

韦建举带领工人争分夺秒组织材料及劳动队伍、协调机械设备、确保各专业穿插施工，水电管道安装、临时设施建造以及施工材料的装载和卸载等工作，全身心投入援建工作中。

“吉师傅，卫生间水电安装的节点凌晨12点必保”“喂，张工，帮忙协调一辆叉车卸货”……组织材料及劳动力、协调机械设备、确保各专业穿插施工，作为中建二局安装公司3号馆通风系统负责人，韦建举的手机每隔几分钟就会打进或打出一个电话，每天要接打两百个多电话。

由于现场非常嘈杂，连续一天一夜高强度的工作，韦建举声音突然沙哑。“工期比较紧张嘛，给工人安排工作比较多，说着说着就这样子了。”韦建举说，他的声音沙哑的厉害，只能凑到工人耳朵旁扯着嗓子说话才能让人听见说了什么。

在韦建举的坚守与执着下，第一批施工节点在28小时后任务全部完成；36小时后，三楼连廊200多个集装厕所电气安装完成；42小时后，所有护士站插座开关安装完成……韦建举忙碌到没有时间休息，哪怕是眯着眼打个盹。

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(责编：杨虞波罗、高雷)