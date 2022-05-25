原标题：宁夏多举措促进高校毕业生就业

今年宁夏应届高校毕业生数量再创新高，而新冠肺炎疫情和复杂经济形势等多重因素给高校毕业生就业工作带来较大压力。为此，宁夏各级人社部门将高校毕业生就业与宁夏回族自治区重点产业、重点工程人才需求相结合，与宁夏回族自治区重大项目用工需要相结合，多措并举力促高校毕业生就业。

推动高校毕业生就业不是简单的就业问题。记者从宁夏人力资源开发服务中心了解到，为摸清底数，精准施策，将大学生就业与服务经济发展充分结合，宁夏人社部门对2022年高校毕业生毕业院校、所学专业、就业意向等信息进行统计分析，梳理全区重点产业、重点工程及重大项目用工对专业技术人才、技能型人才及一般用工的需要，发挥人社部门人力资源服务统筹协调职能作用，推动高校毕业生就业工作落实。

为千方百计稳定2022届高校毕业生就业，宁夏人社部门先后启动了“大中城市联合招聘”“公共服务进校园”“民企招聘月”“百日千万网络招聘专项行动”等系列专项行动，旨在为高校毕业生打造全方位、不断线就业服务。1至4月，全区27家公共就业与人才服务机构举办现场招聘会125场次，参会单位1302家，累计提供岗位数7.6万个；举办“直播带岗”80场次，参会企业586个，提供岗位35592个；举办网络招聘会93场，参会企业668个，提供岗位41029个。

“直播带岗”现场

此外，宁夏回族自治区人社厅还印发加强企业招聘用工服务方案，提出优化信息发布服务、优化重点企业用工保障服务、扩大技能人才供给等9项具体举措，为支持企业稳岗扩岗、做好招聘服务，帮助企业纾困解忧。（记者 谢建雯）

(责编：曹淼、李源)