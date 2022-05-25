中青报·中青网见习记者 毕若旭 程思 罗希

原标题：新青年职场“向前看”

3年前，崔锦铭把自己的工作地点选在了新一线城市杭州。读计算机科学专业的他一来看中杭州在互联网产业上的优势，二来喜欢年轻态的城市氛围和从容适中的工作节奏。切身体会和他的想象相契合。职场氛围包容、开放，没有明显上下级关系，给了他一展拳脚的空间。闲暇的时间，崔锦铭喜欢爬山、徒步运动，西湖边的宝石山、美女峰、北高峰，他都去过了。

章任祎毕业于江西一所高校，考公务员或进入事业单位是他的就业首选。这样的选择一方面源于对疫情之下就业环境的感知，另一方面也参考了父母的建议。章任祎有一些同学和他的想法类似，“大二、大三的时候，都说要找个私企，要闯荡、见世面。疫情之后，身边想选择国企、事业单位等相对稳定岗位的人变多了。”

随着春招季的到来，大学毕业生们投入新一轮的求职热潮。据教育部统计数据，2022年高校毕业生预计1076万人，年度人数首次超过千万人，规模和增量均创下了历史新高。为了解青年的求职期待和需求，中国青年报·中青校媒面向全国大中专院校学生和职场新人发起问卷调查，共回收就读或毕业于679所高校的受访者填写的有效问卷5244份。调查结果显示，最受受访青年欢迎的单位类型是国有企业（43.62%），事业单位（28.34%）、政府与行政机关（19.07%）排在其后。在受访者最看好的行业中，互联网、电子通信等信息技术行业排在第一位（67.04%），其次是文化、体育和娱乐业（44.07%）、教育行业（40.54%）、卫生和社会工作（17.79%）、金融业等（14.96%）。此外，有29.09%受访者在就业倾向中选择了“灵活就业”，仅次于选择“单位就业”（40.09%）的受访者。

二三四线城市吸引力提升，互联网行业热度不减

田晟隆是太原理工大学软件工程专业的大四应届毕业生，他的求职之路一路“开门红”。2021年秋招时，他便拿到了3家私营企业的录用函。田晟隆家在太原，从幼儿园到大学毕业，求学十几年，从未离开过家乡。就业时他希望能继续留在家乡，在他熟悉的地方、在亲人身边，是他最向往的生活。

中青校媒调查显示，35.07%的受访者想到二三四线城市就业，想到新一线城市就业的则有32.32%，均超过了一线城市的26.40%。2021年3月春招季和9月秋招季，中青校媒的就业相关调查显示，想到二三线城市就业的受访者分别为28.04%和25.00%，而今年春招季，这一选项的比例有较为明显的上升。

对外经济贸易大学国家对外开放研究中心教授、博士生导师李长安分析，在新冠肺炎疫情的冲击下，大学生的求职意愿趋向于“求稳”。“由于一些中小企业经营的稳定性受到干扰，求职者更愿意到国企、事业单位等相对稳定、福利待遇相对较好、社会声望较高的用人单位。”在李长安看来，中小城市的人才吸引力增加有多方面的原因。“可以说近些年这类城市的‘抢人大战’有一定的效果，尤其是二线城市的人才吸引力确有提升；另一方面，一线城市的就业容量有所降低，而大学毕业生的数量逐年递增；此外，大学生的就业观念也在发生改变，二三四线城市生活成本较低、工作压力相对较轻，也促使年轻人开始向这些城市转移。”

林晓瑞毕业时也选择了一座三线城市。现在，她在江苏镇江的一家企业做国际销售工作。“生活压力不大，幸福感强，而且也有很多机会和可以实现个人价值的平台。我就读的外语专业在南方城市就业机会比较多，又因为我的工作需要倒时差和国外客户沟通，所以我就想选择一个生活节奏比较慢的城市，这样在我工作之后也能比较放松地融入到生活中。我现在工作的城市离南京和上海比较近，这样在我有购物或者旅游需求的时候，出行也比较方便。”

新一线城市对求职者仍具吸引力。站在“春招”的潮头，计划跳槽的万雅楠除了“观望”本地的企业，还将目标投向了新一线城市。目前她供职于上海的一家互联网企业，“许多互联网大厂在新一线城市都有业务延伸，这类城市的本土企业也有非常多且不错的岗位，而且更为宜居。”

万雅楠直言自己陷在“被市场选择”的焦虑感中。虽然已有3年工作经验，她却表示并没有自信成功跳槽至心仪的岗位：“老话说‘金三银四’岗位多，但随着毕业生越来越多，与你竞争的人也越来越多。”虽然常常“自嘲”自己是“互联网女工”，万雅楠仍希望选择互联网这条赛道。“一是因为平台广阔，拥有非常多的就业机会；二是发展速度快，个人能力提升也快。”她将互联网行业比作一片汪洋大海，“乘浪而行，也能走得更快、更远一些。”

中青校媒调查显示，互联网行业仍是岗位“菜单”上的“香饽饽”。中青校媒2021年春招季和秋招季的调查显示，向往这一行业的受访者分别占77.42%和64.31%，而2022年春招，互联网行业仍保持在第一热度（67.04%）。

江西师范大学的李丹希望自己能在互联网行业的沃土中“野蛮生长”，她在当地的一家媒体和一家互联网公司各有过一段暑期实习经历。对比两段实习历程，她表示“还是更想去互联网公司”。“感觉他们更愿意给年轻人机会，即便是实习生，也有深度参与某一项目的机会。”

半数受访者曾遇求职迷茫，超六成期待遇到带团队有明确方向的领导

章任祎是2021届毕业生，按照最初的规划，2022年的春天他应该在英国诺丁汉大学的校园里开始一段全新的旅程。然而，2020年章任祎刚刚收到国外学校的录取函后不久，学校当地暴发了新冠肺炎疫情。各种新闻铺天盖地地砸向章任祎，他原本对自己毕业后的发展有着清晰的规划，但就在那一瞬间，“我非常茫然，不知道自己到底何去何从”。2021年农历新年，章任祎发了一条朋友圈：“2020年，从未如此深刻地感受到与全世界同呼吸共命运。”

2021年7月本科毕业后，章任祎向英国的学校申请保留一年学籍，延后入学。现在，又经历了一次考研失利的他，一边谋划着继续申请国外的研究生，一边想着再考一次研，中间还得穿插着参加几个公务员和事业单位的考试。从规划清晰，到四处撒网，章任祎心里不是滋味，但他想在短时间内，“给自己一个交代”。

中青校媒调查显示，在求职遇到的问题中，50.53%受访者选择了“迷茫，不知道该选择什么样的工作”，40.21%认为较难找到满足自己需求的工作，29.63%认为获得工作的机会、渠道较少，19.31%认为疫情影响了找工作的节奏。

读研期间，崔锦铭也为未来迷茫过。“我花了两三个月的时间去想，不知道以后到底要做什么。”就在他找不到方向的时候，一位前辈成了立在十字路口的那块方向标。“他和我提到，隐私计算很有发展前景，我去查了很多相关论文，了解了行业背景资料，发现确实很有意思，是我喜欢的东西。”下定决心后，他就把目标瞄准把隐私计算放在公司发展的关键位置的单位。经过了一番对招聘单位的研究，他最终选择了现在这份工作。

中青校媒调查显示，65.73%受访者期待遇到带团队有明确方向的领导，47.65%受访者喜欢给员工发挥空间的领导，47.62%受访者偏爱耐心、能教人成长的领导。在不同类型的同事中，“合作”（60.55%）、“真诚”（50.48%）、“领导力”（43.95%）、“专业”（40.50%）等，是受访者喜欢的特质。此外，80.91%受访者不喜欢“当面一套背后一套”的同事，“只会说不做事”的人（47.46%）、“甩锅侠”（42.18%）等，也是受访者不希望遇到的。

在一家互联网公司工作的艾敬亭自称“话痨”，“大胆表达，快乐工作”是他的信条。“我希望能在工作中发挥自己的创造性，不断拓宽思维和对行业的认知，和有趣的人一起做有趣的事。”而“大胆表达”也是他对工作环境的期许：“希望对内汇报和对外输出的时候发挥创新性，不会担心说多说错。”

“最好的状态就是公司像一个大家庭。”万雅楠认为自己是一个比较注重团队归属感和凝聚力的人，“团队成员之间可以互相关心，为了同一个目标共同努力。”谈及未来期待的同事，万雅楠表示自己最怕“当面一套背后一套”的人。“如果不幸加入了一支‘背刺成风’的团队，我会毫不犹豫地逃走。”尽管常常诉说忧虑，她仍非常期待未来的职业生涯。“期待那个在职场中快速升级的自己。”万雅楠坦言自己仍有无限前进的动力：“希望我能成为工作中那个可靠的‘扛把子’，也能成为同事眼中那个‘既是战友又是朋友’的伙伴。”

“向前看”胜过“向钱看”，六成受访者会因没有成长空间跳槽

中青校媒调查显示，受访者择业时最看重工作单位的发展前景（69.76%），此外还有工作方向符合自己的专业或喜好（34.57%）、工作单位价值观（33.33%）、个人成长机会（32.86%）、工作单位规模和实力（27.23%）、工作是否稳定（22.79%）等。相比于高薪，工作中的提升和工作的意义更被这届年轻人看重，成长（66.55%）、价值感（52.61%）、高薪（42.22%）依次排在受访者看重的工作价值的前3位。而63.88%受访者表示，会因没有上升空间而跳槽。

尽管寻找方向的路途中频遇荆棘，但章任祎相信“一分耕耘，一分收获”，谈及工作中最看重的事，他将实现自己的价值放在第一位。于他而言，从事一份和老百姓生活息息相关的工作，成为一个对社会有用的人，这是实现人生价值最好的一条路。

在选择工作时，河北一所高校的研三学生毕海跃会优先考虑工作的平台和成长空间，工作氛围、薪资、工作强度和福利依次排在其后。“年轻的时候还是要多学习、多成长，我觉得自己可以吃苦。”不过，足够的假期也是他非常看重的工作福利之一，“这和‘吃苦’不冲突，能休息的时候就要好好休息，如果工作需要肯定也要‘冲’。”在他看来，“劳”和“逸”要达到一种“动态平衡”。

中青校媒调查显示，受访者最在意的工作福利，是租房或安家补贴（70.04%），其次是足够的年休假（66.88%）。定期免费体检（38.20%）、育儿假（35.20%）、交通补贴或免费打车（33.43%）等，都是受访者关心的福利。

说起福利待遇，林晓瑞最认可的，是她所在的公司为有需要的员工提供宿舍。“这对刚毕业的大学生很‘友好’，节约开支，而且不用操心租房子。住在公司宿舍，上下班也很方便。”

李长安观察到，现在年轻人越来越追求自我价值的实现，他们对工作的要求中，职业发展前景、自我价值实现是一个重要的方面，虽然薪资和福利也很重要，但实现自我价值的优先级更高。“目前大学生就业规模大，怎样更好地满足就业需求，需要各方面的努力。年轻人追求就业质量，对于用人单位来说，多给年轻人提供发展空间和友好的环境，对人才吸引有很大助益。”

经历了考研失利后，李丹开始紧锣密鼓地进入求职时间，她将求职目标瞄向了北京，“北京的互联网公司数量多，岗位需求也大，应该会有更多发展机会。”对于有可能面对的通勤和租房问题，李丹希望未来可以找一家福利待遇相对较好的企业：“工作辛苦一点也没关系。”她为自己准备了一份“意向企业”的名单，按照自己的优先级分批次投递了简历，等待回应的过程焦灼又充满期待：“希望能有一个证明自己的机会，让我有勇气重新出发。”

（应受访者要求，文中李丹、万雅楠、章任祎、艾敬亭、林晓瑞为化名）

(责编：董童、李源)