原标题：2022空间技术和平利用国际研讨会筹备会召开

2022空间技术和平利用（健康）国际研讨会（简称：IPSPACE 2022）筹备会，于5月25日在全球多地线上同步召开。来自全球30多家航天机构、科研院所、行业协会代表，科学家和相关领域专家学者与会。

2022空间技术和平利用（健康）国际研讨会筹备会会场

IPSPACE 2022由中国宇航学会、中国高科技产业化研究会、中国遥感应用协会、中国航空学会、中国电子商会、空间信息技术和平利用专项基金、国际和平联盟（太空）联合主办。国际宇航科学院、国际宇航联合会、国际空间大学等7家世界主要航天组织负责人担任大会联合主席并参与大会。大会主席团成员、主办方和科学家代表就2022年大会的主题、议题、组织形式等相关问题进行了深入的交流。

大会组委会介绍，大会秉承“同一个太空，同一个家园”宗旨，每年11月召开，已连续举办了四届，是由七家有影响力的国际空间组织参与筹备的大会。数百万来自全球的政府官员、科学家、宇航员、教育家、企业家、社会活动家，以及在校师生，参会。大会主办方之一国际和平联盟（太空）是联合国外空委临时观察员、国际宇航联合会成员，于2018年首届IPSPACE大会后成立，圆满完成了中美俄三国宇航员、航天科学家的“破冰”合作，并组织召开了之后几届大会。

大会名誉主席、国家航天局原局长、国际宇航科学院原副主席刘纪原致辞，希望大会更加关注人类发展重大需求，更加关注成果转化与数据应用，办成一个更高水平开放的大会。

国际宇航科学院秘书长 让-米歇尔﹒康坦

大会联合主席、国际宇航科学院秘书长让-米歇尔·康坦在发言中表示IPSPACE大会是以科学家为主体、七大国际航天组织作为共同主席的会议，并发布了2021空间技术和平利用蓝皮书。

国际宇航科学院院士、中国宇航学会副理事长 杨保华

大会联合主席、中国宇航学会副理事长、国际宇航科学院院士杨保华认为，空间技术代表世界科技的水平，IPSPACE是各国空间科学家很好的交流平台和桥梁，对空间技术的和平利用和发展有很好的推动作用。

国际宇航联合会执行主任 克里斯蒂安·费施廷格

大会联合主席、国际宇航联合会执行主任克里斯蒂安认为，大会为企业创新和合作提供了非常好的平台，联合主办方国际和平联盟（太空）做了卓有成效的工作，特别是与国际宇航科学院联合成立国际创新研究院，着力推进空间技术的产业转化。

会上，由国际宇航科学院牵头，国际七大航天组织负责人及中、美、俄、英、法等国专家共同参与修订的《空间技术和平利用（健康）国际研讨会蓝皮书（2021）》，首次面向全球发布。这是世界上第一部空间技术和平利用领域的综合性文件，对于和平探索空间、促进人类可持续发展，具有重要意义。

据悉，IPSPACE 2022于11月18日至21日在北京主会场和全球多地分会场同步召开，大会突出“和平、合作、健康”主题，围绕科学、科创、科普等三个方面展开交流探讨，聚焦中小企业发展。会议确定了1个主论坛和遥感、航天医疗、电子信息、中小企业创新等13个专业论坛。第五届空间大会将更加突出空间技术，推进创新可持续发展，会同国际航天机构、科学家、企业家，共同打造推动一个空间技术和平利用，促进经济发展的国际交流平台。（记者金赫）

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