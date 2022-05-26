抖音升级未成年人保护“巡航” 疑似未成年用户直播消费将被阻断
2022年05月26日15:45 | 来源：中国经济网
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原标题：抖音升级未成年人保护“巡航” 疑似未成年用户直播消费将被阻断
近期，为进一步加大未成年人保护，抖音升级预防未成年人直播消费的巡航和拦截机制。如系统检测到消费帐号疑似未成年人，将立即对帐号弹窗并要求实名认证，用户拒绝认证或认证为未成年人后，消费将被系统拦截，帐号禁止在抖音充值。
抖音直播相关负责人表示，该机制早在2020年5月已上线，通过持续迭代升级，保护未成年人合法权益。目前，系统日均拦截疑似未成年用户消费帐号超过12万个。
在严格落实青少年模式无法看播、充值、打赏等基础上，抖音基于用户基本信息、投稿及评论内容等，建立针对疑似未成年用户看播及消费的识别和拦截机制，加强对未成年人绕过青少年模式消费等行为的管理。当疑似未成年用户进行直播消费时，系统将进行弹窗提醒，要求帐号实名认证，用户如拒绝或被认证为未成年人，帐号消费将被拦截并禁止充值。
一直以来，抖音严格禁止未成年人直播消费，通过技术和功能完善，建立了事前预防、事中拦截、事后核实退款等一系列机制。疑似未成年用户识别机制的推出，可以帮助预防未成年人绕过青少年模式进行充值打赏，是对现有未成年人保护措施的补充。
此外，针对已经出现的未成年人打赏，抖音直播开辟客服专线400-992-2556全天24小时对接，一经核实即无条件退款。抖音直播还持续开展“青少年保护专项治理行动”，对诱导未成年人打赏的主播零容忍，保护未成年人合法权益。
(责编：董童、李源)
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