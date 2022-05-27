原标题：刘烈宏：数据驱动治理创新 共谱数字政府新篇

5月26日，在2022中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）开幕式上，中国联通董事长刘烈宏作了题为《数据驱动治理创新 共谱数字政府新篇》的主旨演讲。

刘烈宏指出，当前，随着以数字技术为代表的新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。随着“电子政务”“互联网+政务服务”到“数字政府”的演进，目前“掌上办”“指尖办”已成标配，“一网通办”“跨省通办”渐成趋势，“网络通、数据通”基本实现。贵州作为国家级大数据综合试验区，已经建成全省统一的数字政府平台，实现全省政务服务事项100%网上可办，为全国数字政府建设打造了贵州“样板间”。

刘烈宏表示，中国联通将勇担“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，更加主动地服务政府数字化、智能化运行。公司致力于打好大联接、大计算、大数据、大应用、大安全的“组合拳”，用好数据驱动场景化创新的“关键招”，发挥“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”的优势，打好数字政府建设的“团体赛”。

为数字政府建设打造坚实数字基盘。构建数网云边协同、绿色集约智能的一体化算网基础设施，打造“时延毫秒级、开通分钟级、自主化管理、服务更安全”的高品质专线，布局承接“东数西算”工程、包括“西算”枢纽节点贵安在内的“5+4+31+X”新型数据中心体系，升级基于4亿用户超大规模云原生实践的联通云，助力数字政府基础设施集约化和互联互通水平不断提升。公司联合贵州茅台打造“茅台云”，充分支撑“i茅台”应对流量高峰考验。“i茅台”上线当天，1小时申购量超620万人次，瞬时活跃并发高达160万人次。

为数字政府建设筑牢先进数据基座。助力构建全国一体化政务大数据体系，依托一点集中的大数据平台、技术领先的AI中台、能力统一的“联通链”平台，推动政府数据“看得见、管得住、用得好”。近年来，中国联通积极服务11个省级政府的数据治理、数据安全，当好政府数据的“治理人”和数据安全的“守门人”。中国联通作为大数据管理方，支撑广东省探索“数字广东”政务数据管理新模式；作为参与浙江数字化改革工作的主力军，支撑浙江省建设全国政务内网大数据平台，打造“党管数据”的新实践。

为数字政府建设创新丰富融合应用。发挥大数据领先优势，承建10个国家部委大数据平台，落地750余个智慧城市项目，为超过17万个行政村提供数字乡村服务，以数据要素推动政府治理与服务模式创新。比如，中国联通协助建设的“一码游贵州”，既提升了游客感知，又方便了政府管理，累计访问量达3.6亿人次，推动了区域经济发展，成为文旅产业数字化的“标杆”。贵州青岩古镇旅游业称赞“数字化让这个600年历史的小古镇装上了新大脑、联通了大世界、焕发了新生机”。再比如，中国联通以数字化手段帮助贵州册亨打造糯米蕉全产业链，实现“云上”生产、“网上”销售，为3.8万多名农民打开致富大门。册亨县岩架镇镇长李键反映“数字化让当地的糯米蕉从滞销变成畅销，产销量提升了30%，经济效益提升了2倍多”。

为数字政府建设筑牢可靠安全防线。圆满完成建党百年、北京冬奥会、北京冬残奥会、全国两会、云外交等最高等级的通信安全保障，勇担国家网络安全产业链“链长”，充分发挥“国家首席、政府首选、人民首信”的国家队主力军作用。

刘烈宏表示，数启新篇，智联未来。数博会已经成功举办7届。中国联通愿携手各方，进一步推动数字政府均衡、可持续、高质量发展，助力数字政府建设再上新台阶，也期待为贵州数字信息基础设施建设以及数字政府、智慧社会、数字乡村建设贡献更多的联通力量。

(责编：曹淼、李源)