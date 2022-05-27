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民航局：4月份完成运输航空飞行超26万小时

2022年05月27日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者乔雪峰）“4月未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。”5月26日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在发布会上表示，4月份，民航业完成运输航空飞行26.2万小时，同比下降73.7%；通用航空飞行11.3万小时，同比增长3.8%。

吴世杰表示，受国内疫情冲击明显、经济下行压力加大、航油价格居高不下等多重不利因素影响，4月份，民航运输生产指标大幅下滑。

数据显示，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为29.5亿吨公里、788.0万人次、42.0万吨，同比分别下降68.0%、84.6%和35.9%，分别相当于2019年同期的28.1%、14.8%和69.8%。4月份，航班效益指标进一步下滑，全行业飞机日利用率为2.2小时，同比下降6.4小时。

在运行保障方面，4月份共保障各类飞行13.6万班，日均4526班，日均同比下降69.8%。全国航班正常率为97.5%。

(责编：王连香、高雷)

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