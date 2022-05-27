人民网北京5月27日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，连日来，铁路部门严格落实“防、避、抢”工作要求，进一步压紧压实各方责任，逐级查摆防洪风险隐患和薄弱环节，采取有力防范措施坚决确保防洪安全。

国铁集团要求，对于排查确定的风险隐患处所，汛前能够完成整治的要抓紧安排预防工程消除隐患，汛前一时难以完成整治的，要按照轻重缓急分类施策，及时采取值守、监测和临时加固补强措施，对危及运输安全特别是高铁和旅客列车径路安全的隐患坚持“零容忍”。

在防洪预防项目的安排上，铁路部门加强工程设计方案论证，兼顾上下行、前后区段，注重提高区段整体抗洪能力，提高资金使用效益。各单位汛前集中对排水沟、检查通道、边坡杂灌“防洪三项基础项目”进行清理整治，对过洪桥涵导流设施、河岸路堤边坡、陈旧挡墙护坡进行维护整修，对山体崩塌落石风险区域进行搜山扫石，对新顶进立交涵洞和开通运营的新建线路路桥过渡段采取必要的预防加固措施，全面做好防洪设施设备度汛、迎汛的准备工作。

各铁路局结合“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治行动，加紧推进防洪预抢工程，确保主汛期前形成防洪能力。南方各铁路局集团公司加强山洪和崩塌、泥石流、滑坡等灾害的综合治理，严防山体滑坡、边坡坍塌地质灾害。北方各铁路局集团公司突出做好黄土地质路基设备和季节性泄洪桥梁隐患的排查整治。

国铁集团指出，要进一步优化预报预警和应急响应方案，发生水情灾情，坚决落实主动避险和汛期行车安全保障措施，强化对机车乘务员“荣辱一把闸”的意识教育，坚决守住汛期安全最后一道防线；用好发现隐患、防止事故的重奖快奖机制，充分调动沿线职工、地方群众提供信息、共保安全的积极性。

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