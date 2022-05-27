人民网记者 车柯蒙

作为市场经济的毛细血管，小微企业是市场经济中最活跃、最广泛、最贴近民生的群体，也是抗风险能力最弱的群体。为小微企业纾困解难，是稳就业、保民生的现实需求。

记者了解到，今年实施的留抵退税政策，优先安排小微企业，加大小微企业增值税留抵退税政策力度。各地税务部门多措并举，确保政策落实落细，为小微企业“输血”“活血”，助力小微企业渡过难关。

“ 将‘甜蜜’事业进行到底”——小微企业主李思红

李思红正在取新的蜂蜜。受访对象供图

“1973年开始，我就开始挑车推着一二十群蜜蜂养殖，2000年，我们生产的蜂产品被列入出口蜂产品备案，算起来，我也享受了半个世纪的‘甜蜜事业’了。”在江西乐平，思红蜂业有限公司法人李思红如是说。

这几年，受疫情冲击，蜂产品销路受到影响。“养蜂队伍基本上合作的都是各地原建册的贫困户，168户养蜂人、3.2万群蜜蜂，大家都指着我来收蜂蜜过活呢。”李思红说。

据国家税务总局乐平市税务局后港分局局长孔祥冬介绍，思红蜂业是适用于今年的六税两费扩围享受范围的。税务部门一方面把小微企业的各项税费优惠政策落实到位，一方面积极沟通地方职能部门帮助开展互助合作，帮助企业打开销售渠道。

“目前，我们网销的平台也都搭建了起来。资金到位后，运输上也没有什么问题了。未来，还要开辟新的产销渠道，将这份‘甜蜜’的事业进行到底。”李思红说。

“让兔儿爷更具生命力”——小微企业主张忠强

张忠强在店门口迎接游客。受访对象供图

兔儿爷是老北京的吉祥物，在北京前门附近的杨梅竹斜街，有一家仍然保持着老北京味道的兔儿爷店，店主人就是“兔儿爷张”的第五代传人张忠强。

“彩绘是一种特殊的商品，需要用传统的材料制作加工，并且需要投入大量的人工制作。近年来，受疫情影响，消费者减少，我们的销售量也有所下滑。看不到收益，高昂的人工费，经营成本，对这个技艺的传承，都产生了巨大的挑战。”张忠强告诉记者。

据国家税务总局北京市西城区税务局相关人员介绍，这个兔儿爷店符合小规模纳税人适用3%征收率，免征增值税政策，税务部门第一时间对企业主动问计问需，安排专人“一对一”辅导，确保政策红利应享尽享。

“虽然现在每天的客流量也不多，但是税收红利又让我们一年可以少缴了差不多五万元的税款，给了我们极大的帮助，我要继续把兔爷经营好，让兔儿爷更具生命力。”张忠强说。

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