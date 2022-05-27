左宇坤

最近的楼市新政频出，但在大家都迫不及待想看“疗效”如何的时候，却有城市迅速取消了放宽政策。本应相当谨慎的调控新政，怎么就“变卦”了呢？

南京房协“取消二手房限购”被叫停

据中原地产研究院统计，今年年内，全国已有接近150城出台房地产政策，4-5月单月井喷刷新历史纪录。

而在近期出台楼市新政的城市中，南京是其中最受关注的之一。当然，受关注的不只是政策力度，更是政策出台到叫停的停留时间。

“自5月20日起，南京市户籍和非本市户籍居民购买二手住房时，无需提供购房证明。”在一个月内对新房市场进行了6次微调成效初现后，南京又将放宽的目标瞄准了存量市场。

这座2021年GDP达到1.6万亿的新一线城市发布二手房放松政策，成为了当时二手房限购放松的典型代表。但就在新政“官宣”后的两小时左右，发表文章的的南京房协微信公众号将该文章删除，“二手房取消限购”的政策也随即被叫停。

“我们也看到了相关文章，但南京房协只是行业协会组织，其发表的内容不具备官方性质。”南京市住房保障和房产局相关负责人对媒体表示，目前在南京市限购区域购买二手房仍需要开具购房证明。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，“从二手房角度来看，外来人口没有约束就可以购房，可能会引起一轮新的炒作，甚至使得炒房需求增加。”

“南京全市取消二手房限购，意在通过二手房的交易活跃来带动新房市场的回暖，但有可能触发投资炒作现象，这与国家要求‘房住不炒’相违背。”广东省住房政策研究中心高级研究员李宇嘉也认为。

武汉经开区取消限购一波三折

中部第一大城武汉，最近也因为一波三折的调控新政策吸引了一波关注。

5月21日，“武汉经开区”微博发布消息，自5月22日起，武汉经开区的沌阳、沌口、军山新城区域从原限购区域调整为不限购区域。自此，武汉经开区全面取消住房限购政策，这一消息也迅速登上热搜。

同一天，武汉针对多孩家庭、亲属投靠等发布一揽子楼市稳定措施，支持合理住房需求。

但和南京类似，武汉经开区该微博发布后也一度被删除，引发多方猜测。最终在22日下午，“武汉经开区”微博再度发布了取消限购消息，内容与上条微博一致。

后据媒体报道，武汉经开区实际上按照取消限购执行。有身在武汉经开区的楼盘案场员工对中新财经表示，自己负责的是一处距离地铁口、商场、医院都比较近的“湖景房”楼盘，户型也比较简单，23日新政发布后，来售楼处看房的客户确有增多。

“期间撤回或与市场对于政策放松出现过激反应等有关”，严跃进认为，但这并不否认政策是要放松的，至少从武汉来看，当日下午发布的政策说明政策保持宽松的导向。

上海中原地产首席分析师卢文曦则提到，南京、武汉放开限购的消息投放后，市场反应特别大，给舆情管控带来难度。而且撤销限购有放任“炒房”的嫌疑，因此被一度撤回。

政策放宽，但“房住不炒”不变

着急放松，又着急取消，南京和武汉到底在急什么？从数据或许可窥见一二。

克而瑞统计数据显示，4月南京市二手房成交面积52.0万平方米，较去年同期减少60.9%。4月武汉二手房成交面积67.5万平方米，同比减少20.7%。

价格方面，国家统计局数据显示，4月南京二手房价格环比下跌0.6%，这也是南京连续7个月环比下跌；武汉二手房销售价格环比下降0.4%，同比下降1.9%，远超二线城市跌幅均值。

但调控之下，在专家看来，有一条“高压线”不可触碰，那就是“房住不炒”。

“调控政策的底线应当有上线和下线，下线是房价不能大幅下滑，不能引发系统性金融风险。上线是‘房住不炒’，不能把房地产作为短期刺激的手段，房价不能大幅上涨，杠杆水平不能大幅提高。”贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示。

南京二手房市场虽然没有迎来限购解除的政策利好，但在新房限购、限售松绑之下，据贝壳研究院统计，5月以来南京二手房日均成交量较4月环比增长超过50%，二手房成交的确有所复苏。

“各地因城施策不能脱离‘房住不炒’这一定位和方向，更不能把房地产作为短期刺激经济的工具和手段。”在中国房地产业协会会长冯俊看来，未来关键是要继续实施好房地产长效机制，保持调控政策连续性稳定性，增强精准性协调性。

(责编：申佳平、陈键)