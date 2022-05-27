人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）26日，市场监管总局发布了《市场监管总局关于2021年产品质量国家监督抽查情况的公告》（以下简称《公告》）。《公告》显示，抽查不合格率为12.2%，比上年上升2.2个百分点。

《公告》显示，2021年市场监管部门全年共组织抽查检验24759家企业生产经营的25636批次产品，发现3079家企业的3120批次产品不合格，抽查不合格率为12.2%，比上年上升2.2个百分点。

图为近五年国家监督抽查不合格率。来源：市场监管总局

据了解，2021年产品质量国家监督抽查覆盖全国31个省（区、市）。抽查广东省产品批次数最多，占抽查产品批次总数的29.0%，其次是浙江（17.0%）、江苏（9.2%）、上海（6.5%）、山东（5.3%）等省份。从抽查覆盖区域看，东部地区、中部地区、西部地区抽查产品批次分别占全国总数的81.9%、10.4%、7.7%，抽查集中区域与我国产业集聚区基本吻合。

从企业规模情况看，《公告》数据显示，抽查的大、中、小型企业数分别占抽查企业总数的2.1%、5.9%、91.9%，小型企业抽查比例比上年增加2.5个百分点。大、中、小型企业产品抽查不合格率分别为2.1%、3.3%、13.1%，分别比上年上升0.7、0.6、2.1个百分点。大、中型企业产品抽查不合格率持续保持较低水平；小型企业产品抽查不合格率远高于大、中型企业，产品质量有待提升。

图为近三年大中小型企业产品国家监督抽查不合格率对比。来源：市场监管总局

《公告》显示，从抽样领域看，生产领域抽查16356批次，占比63.8%，抽查不合格率为9.8%；流通领域抽查9280批次，占比36.2%，比上年提高19.6个百分点，抽查不合格率为16.4%，比生产领域高6.6个百分点。

从2021年度国家监督抽查各产品不合格率分布情况看，微型计算机、笔记本电脑、手持式信息处理设备、自行车、一次性竹木筷、塑料一次性餐饮具、婴幼儿用塑料奶瓶等7种产品抽查不合格率为0%；电热毯、童车、热轧带肋钢筋等77种产品抽查不合格率小于10.0%；针织内衣、建筑防水卷材、旅行箱包等65种产品抽查不合格率在10.0%—20.0%之间；按摩器具、空气净化器、非接触式水嘴等27种产品抽查不合格率大于20.0%，其中，抽查不合格率最高的5种产品是电热暖手器、车用汽油清净剂、电磁灶、滴灌带、空气净化器，分别为65.1%、56.4%、54.1%、48.6%、44.3%。

《公告》显示，2021年国家监督抽查结果已通过市场监管总局网站分批向社会公布，公众可通过市场监管总局网站“政务-总局文件-通报通告”栏目查询不合格产品信息。对于不合格产品及其生产经营者，市场监管总局已指导各地市场监管部门，严格依照《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》采取了如下措施：一是要求不合格产品生产经营者立即停止生产、销售同一产品，严防不合格产品流入市场；二是责令不合格产品生产经营者限期完成整改，并及时对其开展复查；三是依法严肃查处抽查发现的质量违法行为，将涉嫌构成犯罪的移送司法机关。

据悉，下一步，市场监管总局将持续加大产品质量国家监督抽查力度，不断加强重点产品、重点区域、重点行业抽查，对抽查不合格率较高的产品采取跟踪抽查，对消费投诉集中、共性质量问题突出的区域开展专项治理，严防严控不合格产品流入市场，严肃查处质量违法行为，营造高压监管态势，压实企业质量安全主体责任，规范市场秩序，保护消费者权益，推动高质量发展。

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