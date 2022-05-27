张文峰

作为关系国计民生、国家安全和国民经济命脉的能源央企，南方电网公司承担着重要的国家使命，更具行业特征的独特属性，使命光荣、责任重大。我们始终将“国之大者”铭于心、践于行，充分发挥国家队、主力军作用，坚持服从服务于党和国家工作大局，认真贯彻党中央重大决策部署，深化计量技术创新应用，强化计量服务保障能力，优化计量数据价值创造，体现新时代国企、能源央企的服务属性和人民情怀。

落实党中央国务院重大决策部署 支撑碳达峰碳中和建设

2020年，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上作出了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的重要承诺。“双碳”目标的实现，能源行业低碳转型是关键，电力行业是主力军。中央财经委员会第九次会议在研究部署实现碳达峰碳中和的基本思路和主要举措时指出：深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。新型电力系统建设意味着风电和光伏等清洁新能源将大规模增长，风电和光伏等清洁新能源随机性、波动性大，传统的技术手段和生产模式已经无法适应高占比新能源电网的运行需求。

新一代数字技术为能源革命向纵深发展开辟新途径，推进数字技术与能源行业深度融合，有助于数字化、清洁化、个性化、便捷化、开放化用能需求得到满足，有助于打通能源产业链上下游各环节，数据要素充分流通，实现更大范围的协作与共享，带动能源产业升级发展。身处能源改革主战场，我们积极贯彻落实党中央战略部署，经过近年研究与实践总结提炼出来“数字电网”的全新概念。数字电网是以现代电力能源网络与新一代数字信息网络为基础，以新一代数字技术为核心驱动力，以数据为关键生产要素，以数字技术与电网企业业务、管理深度融合为路径，以打造电网新形态、电网企业新业态、能源产业新生态为目标，以数据流引领和优化能量流、业务流，对内实现管理扁平化、决策自动化、运营管控智能化和共享服务化的数字电网运营，对外实现能源产业价值链整合和能源生态系统服务，具有数字化、智能化、互联网化特性的新型能源生态系统。

在数字电网建设中，智能电表、计量终端是感知层分布最广、数量最大的终端节点，电能量数据是数据层体量最大、价值最高的组成部分，将电力用户、电网企业及其设备紧密连接，实现设备状态信息、用户用电信息的采集、汇聚、分析，更好地掌握市场动态、响应客户需求、辅助公司运营，驱动相关产业的能量流、资金流、物流、业务流、人才流的优化配置。我们大力推进计量数字化转型，打造“智能电表—计量终端—计量主站”的数字计量体系，实现了1亿多只智能电表、280万只计量自动化终端全覆盖，全面建成6家省（级）电网公司计量自动化系统，通过纵向提取省级计量自动化系统数据，建成全国最大的网级电能量数据平台，采集发、输、变、配、用各环节电能量数据，实现全网电能量数据的分类采集、集中管理、统一应用，日均产生4TB大数据。利用高频度、宽范围、准实时的计量数据，准确感知电网运行状态，引领绿色生产生活方式，优化能源资源配置，提高能源利用效率。充分挖掘电能量数据价值，辅助推动2021年广东省市场化需求响应容量超过1700万千瓦，日最大响应达到150万千瓦，有力缓解电力供应紧张。充分发挥电能量大数据晴雨表作用，重点分析高耗能、高排放产业用电情况，以数据应用助推节能减排和产业优化升级。积极对接数字政府，向国家有关部委、各级地方政府持续报送复工复产及行业电量统计报表4700余份，支撑政府经济形势研判和战略决策分析。

按照《计量发展规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）的要求，我们将持续推进计量服务绿色低碳发展。积极探索新能源计量，研究分布式能源计量设计方案，实现分布式能源的可观可测可控。研究构建实时、准确、全面的电力碳排放计量体系，推动建立电碳计量行业标准，挖掘电力碳减排潜力，探索电碳联动的电价机制，引导电力用户互动减碳，促进碳排放权公平交易，全力支撑碳达峰碳中和目标实现。

落实以人民为中心的发展思想 践行新时代央企的初心和使命

中国共产党的初心和使命，是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。习近平总书记强调，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。为人民服务是我们一切工作的出发点和落脚点，受限于电源供应能力、电网基础设施建设等多重因素，以前的供电服务更多地关注“用上电”“少停电”。随着能源结构、消费结构和科技水平的发展，供电服务内涵、消费者认知发生巨大变化，用户用能需求向多元化、品质化延伸。需要电网企业紧密结合自身能源电力生产实践，把满足人民追求美好生活的能源电力需求作为奋斗目标。

为更好地满足用户对美好生活的能源电力需要，我们认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以人民为中心，大力解放用户，推进现代供电服务体系建设，不断满足用户多样化、个性化需求，持续改善人民群众生产生活用电服务品质，提升用户的获得感、幸福感和安全感。计量设备是电网企业与用户公平交易的一杆秤，是电网企业向用户提供服务的窗口。计量服务保障能力是客户“用上电”的重要支撑，更是重要的民生工程。我们深化法制计量建设，获得市场监管总局跨境跨区跨省关口电能表检定专项计量授权，所有省（级）电网公司均获得当地市场监管部门计量授权，有效保障计量工作的合法性。我们强化计量服务保障能力建设，健全公司计量技术标准体系，大力加强计量基础设施建设，有效提升民生计量服务水平。我们坚持计量集约化发展，推进省级计量自动化检定中心建设，确保了计量工作的准确性。我们深化计量数据服务创新，聚焦客户需求和社会关切，为超过1亿用户提供“月账单”“日电历”等普适性服务，日活跃用户近200万户。

按照《规划》的要求，我们将持续推进计量服务保障能力建设，坚持不懈巩固和完善计量基础设施，大力提升电能计量装备智能化水平，探索提供个性化、创新性用电服务，提升用户的获得感、幸福感、安全感。积极推进智能电表状态评价与更换工作，配合计量主管部门探索建立电能计量监管新模式。

推动构建计量产学研新生态 助力“一带一路”建设

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。《中国制造2025》中明确了“从制造业大国向制造业强国转变”。制造中涉及的基础零部件、基础材料、基础工艺等领域，均需要相应的计量测试技术、测量方法和装备，计量是支撑制造业发展的重要基础。

我们持续加大计量技术创新投入，坚持需求导向、把准发展方向，加大与计量技术机构、高校、科研院所、企业等联合科技攻关合作力度，推进技术研发、标准制定和产业化协同发展，助力电能计量行业技术水平、装备能力提升，引领中国标准、核心技术、高端装备和先进管理输出，带动产业健康有序发展。国内电能计量行业从“小”到“大”，从“弱”到“强”，技术、标准、装备已全部实现国产化，国产装备已出口到世界各地。电能仪表行业已成为“中国制造”的一张靓丽名片。

作为国内率先“走出去”的电网公司，凭借独特区位、地缘优势，秉承“科学、准确、求实、奉献”的计量合作精神，授权以来公司与越南、老挝、缅甸等国家对17个跨境关口计量点开展74只关口电能表和30台计量互感器现场检验，实现了“一次测试、双方参与，一份证书、双边互认”，确保跨境电力交易的公平、公正。高度重视国际技术交流合作，与有关各方建立了长期、稳定、友好、互惠的交流合作关系。技术协助越南国家电网公司建立了计量实验室，并同步输出国产电能计量检测装备，对现场校验工作提供技术咨询和实操培训，提升了区域内计量技术能力，推动了区域内计量健康发展。

按照《规划》的要求，我们将持续推进计量产学研一体化、协同化发展，加强量子计量、数字计量等新技术计量装置研制与应用，助推电能计量制造业向高端化、尖端化发展。紧密围绕共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设等国家区域发展战略，响应《“一带一路”计量合作愿景与行动》的倡议，持续推动区域内计量优势互补、协同发展。

南方电网公司深刻地认识到《规划》对促进计量技术进步、服务高质量发展具有重要意义，对电网公司既是重大机遇，也是艰巨挑战。我们将坚决贯彻落实《规划》《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》，结合公司实际采取切实有力措施，确保国家各项决策部署件件有落实、事事见成效，支撑企业高质量发展，助力国家现代先进测量体系建设，在国家计量改革发展中体现“南网担当”，贡献“南网智慧”。

（作者系中国南方电网有限责任公司党组成员、副总经理）

(责编：王连香、高雷)